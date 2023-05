Zełenski po spotkaniu z papieżem: Nie pora na mediacje z Putinem  

„Zapraszamy papieża, podobnie jak innych przywódców, do pracy na rzecz sprawiedliwego pokoju, ale najpierw musimy zrobić wszystko inne” - dodał, podkreślając, że nie ma sensu próbować teraz wciągać Rosję w dialog. „Nie można rokować z Putinem, żaden kraj na świecie nie może tego zrobić" - dodał. Zaznaczył, że spotkanie z Jego Świątobliwością było zaszczytem, „ale on zna moje stanowisko, wojna jest na Ukrainie i plan musi być ukraiński. Jesteśmy bardzo zainteresowani włączeniem Watykanu w naszą formułę pokoju” - powiedział prezydent Ukrainy pytany o dialog między ukraińskim prezydentem a papieżem. Odnosząc się do Putina, Zelenski stwierdził, że

„jest on małym przywódcą, który zabija nie tylko Ukraińców, ale i własny naród, aby bronić swojego fotela”.