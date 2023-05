Archeologiczne tajemnice Grobu Pańskiego  

Znalezienie Grobu Pańskiego, czyli miejsca, w którym po ukrzyżowaniu złożono ciało Pana Jezusa i - jak wierzymy - dokonało się zmartwychwstanie, zostało odkryte w czasie wyprawy rzymskiej cesarzowej Heleny do Jerozolimy w pierwszej połowie IV wieku. Gdy cesarz Konstantyn ogłosił edykt mediolański nadający chrześcijanom prawo do wyznawania swojej religii, jego matka - chrześcijanka - cesarzowa Helena, zorganizowała ekspedycję do Jerozolimy. Celem wyprawy było odnalezienie i zabezpieczenie miejsc związanych z życiem Pana Jezusa. Pamięć o nich była wciąż żywa wśród miejscowych chrześcijan. To właśnie oni wskazali cesarzowej jako miejsce śmierci i złożenia do grobu ciała Ukrzyżowanego tereny, na których dwa wieku wcześniej cesarz Hadrian kazał wznieść pogańską świątynię.

Na rozkaz Heleny świątynia została zburzona, a w miejscu rozpoczęto poszukiwania. w miejscach, które zidentyfikowano jako Golgotę i grób Pana Jezusa wzniesiono chrześcijańskie świątynie. Te kościoły zostały splądrowane przez Persów w VII wieku, a krótko potem Jerozolima została zdobyta przez szerzących nową religię muzułmanów. Ci jednak bazylikę zachowali i zapewnili jej bezpieczeństwo. Dopiero na początku XI wieku, na skutek rosnących w Ziemi Świętej napięć między chrześcijanami a rządzącymi tym obszarem muzułmanami, Grób Pański zniszczono. Arabski władca pozwolił bazylikę odbudować, jednak ten konflikt stał się przyczyną trwających przez kolejne wieki wypraw krzyżowych. Właśnie w ich czasie, w okresach, gdy Jerozolima była w rękach krzyżowców, odbudowano bazylikę Grobu Pańskiego nadając jej dzisiejszy kształt.

Sensacyjne odkrycie w Grobie Pańskim

Najważniejszym miejscem bazyliki jest komora grobowa, ukryta w zdobionym budynku zwieńczonym kopułą. Sama komora grobowa jest prostą konstrukcją wykutą w miejscowej skale. Choć jako chrześcijanie wierzymy, że to właśnie tutaj złożono ciało Pana Jezusa i dokonało się zmartwychwstanie, nie było dotychczas całkowitej pewności, że obecna bazylika została zbudowana w dokładnie tym samym miejscu, w którym stała ta ufundowana przez cesarzową Helenę, zburzona w 1009 r.

Wątpliwości te rozwiały badania archeologiczne zorganizowane m.in przy współpracy z National Geographic. Co w ich toku odkryto? W samej komorze grobowej znajdują się elementy, zaprawy murarskiej, datowane na 345 r., czyli z okresu, gdy zbudowana została pierwsza świątynia Grobu Pańskiego. Przebadana próbka zaprawy jest najstarszym analizowanym dotąd elementem bazyliki. Dodatkowym argumentem na autentyczność znaleziska jest konstrukcja komory grobowej - z długą półką skalną, na której składano ciało zmarłego. Właśnie takiej konstrukcji groby były charakterystyczne dla Jerozolimy z czasów Pana Jezusa.

Co działo się z Grobem Pańskim przez pierwsze trzy wieki po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa? O tym przeczytasz w tekście ks. Rafała Bogackiego: