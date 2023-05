Ks. Marcin Iżycki: Caritas jest w sercu Kościoła i tworzy Kościół  

Uczestniczący w spotkaniu światowym dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Iżycki zauważa, że Caritas znajduje się w sercu Kościoła i tworzy Kościół. Głoszenie Ewangelii, udzielanie sakramentów oraz posługa miłości wiążą się nierozerwalnie. W rozmowie z Radiem Watykańskim duchowny nawiązał do tematu zebrania organizacji, wiążącego się z braterstwem.

Ks. Iżycki: w Caritas braterstwa doświadczamy na co dzień

„Zgromadzenie ogólne to bardzo ważne spotkanie. Ono się odbywa raz na 4 lata. To jest spotkanie, które wytycza kierunki, podejmuje temat braterstwa. Poszukiwanie nowych ścieżek braterstwa to jest to hasło, ten temat. I my tego doświadczamy na co dzień, szczególnie w tym ostatnim roku, kiedy jesteśmy bardzo mocno zaangażowani jako kraj, jako Caritas w pomoc uchodźcom ukraińskim – podkreślił ks. Iżycki. - I doświadczamy tego naprawdę, bo w naszym biurze do tej pory są koledzy i koleżanki z różnych Caritas narodowych: ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, są również Brytyjczycy, Szwajcarzy itd. My realizujemy wiele projektów oraz programów zagranicznych i bardzo często właśnie we współpracy z Caritas narodowymi. Tak dzieje się np. w Libanie, w Syrii, w Kolumbii oraz w innych miejscach.“

Ks. Iżycki: Caritas Polska pomaga uchodźcom na całym świecie

„Bardzo ważne są nasze działania cały czas na Bliskim Wschodzie, w Syrii i w Turcji po trzęsieniu ziemi. Program «Rodzina rodzinie», który realizujemy od 6 lat na Bliskim Wschodzie. Także mikro projekty oraz program «Szkoła szkole». Ważna jest obecność w Jemenie. Jesteśmy tą Caritas, która prowadzi tam działania na polu medycznym. Dochodzą do tego działania w Wenezueli oraz w Kolumbii. Współpracujemy z Caritas Kolumbia, z Caritas Wenezuela na rzecz uchodźców. To jest temat bardzo mocno obecny w pracy Caritas Polska.“