Paczka dla Wenezueli – z pomocą dla głodujących uchodźców  

Wenezuela od lat pogrążona jest w kryzysie gospodarczym, który zmusił miliony ludzi do ucieczki z kraju. Prawie 2,5 mln uchodźców schroniło się w Kolumbii, jednak cierpią oni z powodu głodu, chorób, braku dostępu do pracy. Caritas Polska wspiera ich poprzez program „Paczka dla Wenezueli”, w ramach którego przekazywane są paczki żywnościowe z produktami o długim terminie przydatności do spożycia, takimi jak ryż, cukier, kawa, olej, fasola, czekolada. Jedna paczka waży 23 kg.

Mariana, pochodząca z Wenezueli przeniosła się do Kolumbii wraz z mężem i dwójką dzieci. Zapytana o główną przyczynę migracji odpowiada:

Mariana: Głód zmusił nas do migracji

„Głód. Tak i wcale nie chodzi o nas dorosłych, choć jak dotarłam tutaj byłam szczuplutka, nie miałam nawet 40 kilogramów. Głównie chodziło o moje dzieci. Miałam moje dzieci i dzieci mojej siostry. Moja siostra już wtedy była w Kolumbii, a mnie zostawiła troje swoich dzieci. Mieszkała też z nami moja starsza siostra z kolejną trójką maluchów. Było bardzo ciężko. Ja musiałam na wszystkich zarobić. Żyliśmy wszyscy w jednym domu, starsza siostra nie pracowała, a wszyscy musieli jeść. Zarabiałam pieniądze, jedliśmy potrawy bez przypraw, soli, oliwy, głód nam dokuczał. Szczerze mówiąc, pomoc spadła mi z nieba. Mogłam dzięki temu przeżyć, mogłam kupić jedzenie jak dawniej, obecnie pracuje tylko mój mąż. Przed kryzysem niczego mi nie brakowało, ale potem było ciężko. Dzięki Bogu i osobom, których nawet nie znam, otrzymałam tą pomoc.“

Choć wsparcie zapewnia rodzinom bezpieczeństwo, to jednak ich sytuacja jest wciąż trudna. „Mają ograniczony dostęp do pracy zarobkowej, opieki medycznej, bardzo trudne warunki mieszkaniowe” – wskazuje Anna Lasocka, koordynator ds. projektów pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska.

Anna Lasocka: Przekażemy pomoc o wartości 200 tysięcy euro

„Nasza pomoc jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, do osób chorych, do rodzin wielodzietnych, a także samotnych matek. W 2023 roku trwa już czwarta edycja tego projektu. Planujemy dystrybucję ponad 3 tys. paczek oraz 3 tys. voucherów żywnościowych. W sumie przekażemy pomoc o wartości 200 tysięcy euro. Ten program realizujemy od początku we współpracy z siecią handlową Jeronimo Martins z siedzibą w Kolumbii. Mogłoby się wydawać, że Wenezuela jest bardzo odległym krajem dla Polaków, a mimo to od początku Polacy są bardzo solidarni z Wenezuelczykami, bardzo hojni i ten program tak naprawdę bez naszych darczyńców by nie istniał. Dlatego zachęcamy do dalszych wpłat. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta pomoc była coraz większa i trafiała do coraz szerszej grupy odbiorców.“

Projekt Paczka dla Wenezueli można wpłacać poprzez stronę: https://caritas.pl/wenezuela/ lub wysyłając sms charytatywny o treści „Wenezuela” pod numer 72052.