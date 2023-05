Afryka świętuje 60. rocznicę powstania OJA - UA  

To w Addis Abebie, 25 maja 1963 roku, 32 szefów niepodległych państw afrykańskich spotkało się wraz z przywódcami afrykańskich ruchów wyzwoleńczych, aby wypracować drogę do całkowitej niezależności Afryki od imperializmu, kolonializmu i apartheidu.

Wynikiem spotkania było utworzenie pierwszej kontynentalnej instytucji Afryki po uzyskaniu niepodległości, Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA).

OJA została utworzona jako manifestacja panafrykańskiej wizji Afryki, zjednoczonej, wolnej i kierującej własnym losem, co zostało potwierdzone w Karcie OJA przyjętej 25 maja 1963. Natomiast 9 lipca 2002 r, na szczycie w Durbanie, w miejsce OJA powołana została Unia Afrykańska.

Obecne obchody 60-lecia współpracy państw niepodległej Afryki to, jak czytamy na stronie organizacji "okazja do wymiany informacji, doświadczeń, do wzajemnego zachęcania się do przyjęcia wizji UA, a także do napędzania realizacji programu „Afryka, Której Chcemy” w ramach Agendy 2063 (zestaw inicjatyw zaproponowanych i realizowanych przez Unię Afrykańską, przyjętych 31 stycznia 2015 r. na 24. Zgromadzeniu Zwyczajnym Szefów Państw i Rządów Unii Afrykańskiej w Addis Abebie).

Jubileusz to także moment dla UE "do refleksji nad duchem panafrykanizmu, który łączy przeszłość z teraźniejszością i aspiracjami kontynentu na przyszłość".

Relacje z otwarcia:https://livestream.com/accounts/2466140/events/10865910