Dzień wolny od pracy, dziesiątki tysięcy kibiców na ulicach Rygi i tak przeciążone sieci telekomunikacyjne, że nie dało się przeprowadzić zaplanowanej transmisji z powitania bohaterów. Na Łotwie dzisiejszy dzień to prawdziwe święto narodowe.

Saeima (Sejm) podkreśliła, że od czasu odzyskania niepodległości przez Łotwę hokej jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w kraju.

Naszym obowiązkiem jest utrwalenie tego znaczącego sukcesu łotewskich hokeistów w pamięci narodowej społeczeństwa - dodano. "Wspólne świętowanie tego dnia wzmocni narodową pewność siebie i jedność łotewskiego społeczeństwa" - wskazano.

Zaznaczono też, że dzień wolny od pracy pozwoli Łotyszom przywitać w Rydze drużynę, która wróci do kraju z Finlandii.

W poniedziałek na Łotwie zamknięte są uniwersytety, szkoły i przedszkola, odbywają się tylko zaplanowane wcześniej egzaminy. Odwołano rozprawy sądowe, nie działają urzędy. Transport publiczny funkcjonuje według rozkładu dni pracujących.

Policja przekazała, że nocne świętowanie sukcesu minęło spokojnie, nie odnotowano poważnych incydentów.

Dziś pod Pomnikiem Wolności w Rydze dziesiątki tysięcy ludzi czekało na medalową drużynę. Miejsca dla widzów w pobliżu pomnika były przepełnione, podobnie jak okoliczne ulice i pobliskie boiska. Przepływ ludzi sparaliżował ulice wokół placu Brīvības, począwszy od Dworca Centralnego, ogrodu Vērmanes i w innych kierunkach. Według agencji obserwacyjnej LETA, kilku przybyłych miało problemy zdrowotne i wymagało pomocy medycznej.

Reprezentacja Łotwy poleciała z Tampere do Rygi specjalnym lotem narodowych linii lotniczych "airBaltic". Przed lądowaniem samolot z reprezentacją Łotwy wykonał uroczysty i symboliczny przelot nad ryskim Pomnikiem Wolności.

Trasę samolotu aktywnie śledziło tak wiele osób, że w pewnym momencie stał się on najczęściej oglądanym samolotem na świecie w serwisie „Flightradar”.

W pobliżu Pomnika Wolności doszło też do utrudnień w komunikacji elektronicznej. Zaplanowana transmisja na żywo nie doszła do skutku, bo nie działał internet. Operatorzy telekomunikacyjni tłumaczyli, że zakłócenie spowodowane było dużą liczbą kibiców, którzy jednocześnie korzystali z internetu mobilnego. „Zwiększyliśmy przepustowość sieci w sąsiedztwie, ale zapraszamy ludzi do przeżywania emocji osobiście, a nie przez Internet” – powiedział Valdis Jalinskis, przedstawiciel jednej z łotewskich sieci telekomunikacyjnych.

W niedzielę w Tampere Łotwa wygrała po dogrywce 4:3 z USA i zdobyła trzecie miejsce w mistrzostwach świata. Ponadto łotewski zawodnik Arturs Silovs został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Jak zaznaczyła ambasada RP, Silovs jest absolwentem Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Wcześniej najlepszym rezultatem Łotyszów było siódme miejsce, zdobyte trzykrotnie. Mottem zwycięskiej drużyny były słowa: "Kochamy hokej, kochamy Łotwę, kochamy życie!"