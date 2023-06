Włochy. Tysiące martwych ryb w Rawennie  

Pracownicy agencji ochrony środowiska i energii, po sygnałach zgłaszanych przez mieszkańców regionu, stwierdzili najpierw różowo-purpurowy strumień wody w kanale Zaniolo w Conselice, w okolicach Rawenny. Jak wyjaśnili, kolor ten pochodzi od purpurowych sulfobakterii i jednokomórkowych alg z rodzaju Euglena, czyli organizmów, które w pewnych warunkach mogą zabarwiać wodę, i które rozmnażają w warunkach tzw. wysokiego ładunku organicznego i niedoborach tlenu, co właśnie w tym miejscu – na pierwszym odcinku kanału Destra Reno – odnotowano. „Rozmnażanie się tych organizmów (choć na potwierdzenie trzeba będzie poczekać do wyników analiz chemicznych, które są przeprowadzane) nie jest zjawiskiem nieznanym i może do niego dochodzić okazjonalnie w ciekach wodnych, szczególnie latem, w warunkach silnego promieniowania słonecznego” – tłumaczy agencja ochrony środowiska.

Natomiast kilka kilometrów dalej, nad kanałem Mandriola w Rawennie, zaobserwowano dużą liczbę martwych ryb. „Strumień wody wpada do kanału Destra Reno, z którego wypływają ciemne wody pochodzące z zalanych wcześniej terenów w Conselice” – tłumaczą badacze. „Stwierdzili tu ciemny kolor wód, o nieprzyjemnym zapachu, a także całkowity brak tlenu, co spowodowało pomór ryb. Ponieważ rejon leży kilka kilometrów od ujścia do Adriatyku, w wodzie stwierdzono zarówno ryby słodkowodne, jak i słonowodne” – relacjonuje „Il Fatto Quotidiano”.

Na miejscu interweniowali pracownicy różnych służb ochrony środowiska, w okolicach mostu Chiavica Destra Reno i przy pierwszym odpływie basenu zainstalowano tamy, by zatrzymać martwe ryby i ułatwić ich odławianie.

W sieci pojawiły się filmiki z rawenneńskiego kanału: