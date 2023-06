Chwile grozy zakłóciły we wtorek życie w spokojnym miasteczku Fabriano we włoskim regionie Marche. Kobieta prowadząca samochód koło stacji kolejowej straciła panowanie nad pojazdem, który wjechał do budynku dworca, staranował poczekalnię i zatrzymał się na torach. Jak się zauważa, cudem uniknięto tragedii.