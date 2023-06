Spotkania w Ellwangen dają nadzieję, że nie zapomnimy, kim jesteśmy, o naszej wierze, kulturze, o tym, co jest typowe dla naszej polskiej duchowości, czyli o miłości do Matki Bożej – powiedział dla Family News Service ks. Marcin Maślanka, proboszcz polskiej parafii w Ravensburgu. W niedzielę 25 czerwca odbyła się pielgrzymka polonijna do Ellwangen, gdzie Polacy spotykają się od ponad 20 lat.

Głównym wydarzeniem pielgrzymki była Msza św., której przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. „Jest to niezwykłe miejsce i wyjątkowe spotkanie. Polacy przywożą swoje sztandary i ubierają się w tradycyjne stroje” – ocenił duchowny.

W trakcie homilii bp Turzyński podkreślił wyjątkowość Maryi oraz Jej rolę w historii Polski i każdego Polaka. „Zwycięstwo przychodzi przez Nią, możemy się do Niej uciekać i prosić Ją o wstawiennictwo” – mówił. Przypomniał też objawienia Maryi o. Juliuszowi Mancinellemu z początku XVII w,. kiedy Maryja poprosiła go, aby nazywał Ją Królową Polski, bo ten naród bardzo umiłowała.

„To spotkanie jest dla nas okazją do pogłębienia wiary i naszej wspólnoty, do okazania naszej miłości do Matki Boskiej” – zaznaczył ks. Marcin Maślanka. „Każdy wyjechał z Ellwangen z uśmiechem na ustach, umocniony, pełen radości i łaski Bożej” – dodał. Proboszcz polskiej parafii w Ravensburgu podkreślił też, że pielgrzymka Polonii cieszy się uznaniem lokalnej niemieckiej diecezji Rottenburga-Stuttgartu.

W polonijnej pielgrzymce do Ellwangen w tym roku wzięło udział ok. 600 osób. „Przyjeżdżam dziękować Maryi za otrzymane łaski, a także prosić o kolejne na następne miesiące” – powiedziała dla Family News Service jedna z uczestniczek. „Każdego roku widzimy się, odnawiamy nasze kontakty i cieszymy się na kolejne spotkanie” – dodała.

Polacy, którzy przybyli do Ellwangen, uczestniczyli w uroczystej Mszy św. oraz popołudniowym nabożeństwie do Matki Bożej. Była też okazja do spotkania przy stole. Wieczorem bp Piotr Turzyński udzielił sakramentu bierzmowania 60 młodym ludziom parafii ze Stuttgartu i okolic.

Polonia niemiecka pielgrzymuje do Ellwangen rokrocznie w ostatnią niedzielę czerwca od ponad 20 lat, z przerwą w czasie pandemii. Przybywają Polacy głównie z diecezji Rottenburga-Stuttgartu, ale też z innych części Niemiec, są też goście z Polski. W sanktuarium znajduje się niewielka łaskami słynąca figurka Matki Bożej, która od lat jest tu czczona. Przed laty był tu klasztor jezuitów, dzisiaj gospodarzami miejsca są ojcowie redemptoryści.