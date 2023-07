"Kiedy dochodzi do napięć w danym departamencie czy mieście zwierzchnicy zlecają policjantom wstrzemięźliwość i każą nie ścigać osób, które nie zatrzymują się do kontroli. Chcą w ten sposób uniknąć zamieszek, do których lokalnie dochodzi bardzo często. Policjanci mówią o tym i czują się jak między młotem a kowadłem, nie wiedząc, co mają robić. Z jednej strony muszą walczyć z przestępczością, z drugiej - mają puszczać podejrzanych wolno" - tłumaczy dr Zagrodzki z paryskiego Centrum Badań Socjologicznych na Przestępczością i Instytucjami Karnymi. Powołuje się przy tym na swoje patrole z policjantami w Grenoble, kiedy to mundurowi otrzymali takie właśnie polecenia od przełożonych.

"Uważam, że obecne zamieszki niewiele zmienią i nie będzie głębokiej reformy policji. Za tydzień czy dwa media zaczną mówić o pożarach na południu Francji, o klimacie i o tym, że jest za mało wody. W policji jest wiele wakatów, więcej stanowisk niż chętnych. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił zwiększenie liczby policjantów o 10 tys., ale przy obecnych pensjach w policji nie ma zbyt wielu chętnych" - tłumaczy dr Zagrodzki.

Pensje policjantów wahają się w zależności od stażu średnio od 1,8 do 3 tys. euro, a pod koniec kariery do ponad 5 tys. euro, za takie wynagrodzenie młody funkcjonariusz nie jest w stanie się utrzymać w Paryżu, czy innym dużym mieście. "Policjanci wynajmują wspólnie mieszkania czy pokoje na przedmieściach, gdzie jest taniej albo otrzymują mieszkania socjalne od merów, jeśli taka jest polityka danego miasta" - tłumaczy ekspert.

"Po zamachach terrorystycznych w 2015 r. pojawiła się fala młodzieży, która chciała wystąpić do policji, żeby służyć Republice i bronić wartości Francji, ale to już minęło" - wyjaśnia badacz.

"Policjanci czują, że ich sytuacja jest niezwykle trudna. Często reagują agresją, bo w trudnych dzielnicach obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Przemoc rośnie. To błędne koło. Mamy przypadki ataków na policjantów po służbie, nawet na policjantki z małymi dziećmi. Jeszcze 10-15 lat temu było to nie do pomyślenia - ocenia ekspert.

"Funkcjonariusze obawiają się obecnie publikować swoje zdjęcia i zdjęcia swoich rodzin w mediach społecznościowych, aby nie być rozpoznawalnymi przez przestępców czy sprawców zamieszek" - wyjaśnia dr Zagrodzki.

Francuska policja zatrudnia 145 tys. osób, w tym prawie 120 tys. policjantów. Około 100 tys. zaś zatrudnia żandarmeria wojskowa, która patroluje głównie mniejsze miasta i tereny wiejskie.