Prezydent Malawi nakazuje wprowadzenie suahili do szkół  

Prezydent Malawi Lazarus Chakwera podjął decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu wprowadzania języka suahili do programu nauczania w szkołach w tym kraju.

Chakwera przedłożył swoją decyzję w piątek, podczas briefingu telewizyjnego z odwiedzającą Malawi prezydent Tanzanii Samią Hassan Suluhu, która przybyła jako gość honorowy na obchodzoną w zeszły czwartek, 59. rocznicę niepodległości Malawi.

W ocenie ekspertów ds. edukacji w Malawi, nauka języka suahili, który jest rozpowszechniony w krajach Afryki podrównikowej, pomogłaby Malawi w zacieśnianiu stosunków handlowych z państwami, w których mówi się w tym języku.

Prezydent Tanzanii, gdzie suahili jest oficjalnym językiem (wraz z angielskim), zadeklarowała w spotkaniu z dziennikarzami, że jej kraj zapewni Malawi wszystko, co potrzebne do wprowadzenia języka suahili. Jak wyraziła "Tanzania jest gotowa dać z siebie wszystko, aby język suahili był nauczany w szkołach w Malawi. Jesteśmy na to gotowi”.

Nie jest na razie jasne, czy wprowadzone do malawijskich szkół lekcje suahili będą obowiązkowe. Oficjalnymi językami w tym kraju są angielski oraz czewa.

Język suahili rozpowszechniony jest w Tanzanii, RD Konga, Ugandzie, Kenii. Składa się z ok. 20 dialektów. Jest językiem ojczystym dla prawie 1 mln osób, a jako język powszechnego użycia dla ok, 30–50 mln.