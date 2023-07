Spadek liczby zarzutów o nadużycia seksualne w Kościele w USA  

Mimo pozytywnego trendu, Suzanne Healy, przewodnicząca Narodowej Komisji Rewizyjnej, nawołuje m.in. do zwiększania ilości parafialnych audytów oraz ciągłego monitoringu stron internetowych pod kątem dostępności istotnych informacji na temat ochrony dzieci.

Czytaj: Papież uaktualnił Vos estis i procedury w sprawie nadużyć

Prezentowane badania dotyczyły okresu od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Składały się ze sprawozdania z postępów sekretariatu; raportu z audytu przeprowadzonego przez konsultantów StoneBridge Business Partners z Rochester w stanie Nowy Jork; oraz ankiety dotyczącej zarzutów nadużyć i poniesionych kosztów przeprowadzonej przez Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) na Uniwersytecie Georgetown.

W tym czasie odnotowano 2704 zarzuty zgłoszone przez 1998 osób. To spadek o 399 w porównaniu z 2021 r. i o 1548 mniej niż w 2020 r. Raport głosi, że jest to związane z rozstrzygnięciami zarzutów otrzymanych w drodze procesów sądowych, jak i programów odszkodowawczych i upadłościowych. Warto też odnotować, że 83 proc. spraw została zgłoszona w diecezjach przez prawnika.

Obliczono również, iż koszty poniesione w związku z nowymi zarzutami wyniosły 157 mln dolarów, co stanowi spadek o 19 proc.

Raport podkreśla, że istnieją takie diecezji i eparchie, które wprowadziły mechanizmy niewymagane przez wytyczne, takie jak cykliczne szkolenia dla dorosłych czy audyty parafialne. Mimo tego w niektórych jednostkach terytorialnych nadal odnotowuje się braki we wdrożeniu podstawowych zasad.

Raporty są publikowane po wprowadzeniu w 2002 r. tzw. „Karty z Dallas”, która była reakcją biskupów amerykańskich na szereg skandali związanych z nadużyciami duchownych. „Karta Ochrony Dzieci i Młodzieży” określa praktyki służące pojednaniu, uzdrowieniu i zapobieganiu nadużyciom. Aktualne w Kościele Katolickim są one regulowane przez motu proprio Papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”.