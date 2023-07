Spotkanie Papieża Franciszka z polską młodzieżą w Watykanie  

Uczestnicy należą do wspólnoty Światło Życie (ΦΩΣ ΖΩΗ), czyli tzw. Oazy, największego polskiego ruchu kościelnego. Członkami mogą być młodzi, dorośli lub całe rodziny. Przeżywają oni zarówno całoroczną formację chrześcijańską w swoich grupach w parafiach, jak i intensywniejszy czas rekolekcji, zazwyczaj gromadzących osoby z różnych stron kraju. Wspólnotę założył ks. Franciszek Blachnicki, kandydat na ołtarze, zamordowany w l. 90. przez komunistyczne Służby Bezpieczeństwa.

Rzymski wyjazd oraz spotkanie z Ojcem Świętym to elementy rekolekcji trzeciego stopnia dla młodych oraz dla rodzin. Są oni wówczas zaproszeni do doświadczenia tajemnicy Kościoła w jego różnorodności. Cel stanowi pomoc w znalezieniu własnej drogi we wspólnocie wiernych. Uczestnicy poznają różne formy i tradycje modlitewne, biorą udział w braterskich spotkaniach i odkrywają głębię historii oraz teraźniejszości chrześcijaństwa na przykładzie odwiedzanych świątyń.