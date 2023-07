Słowa Łukaszenki i Putina na temat Polski są nieodpowiedzialne; jeśli będzie to konieczne, będziemy bronić każdego cala terytorium NATO - oświadczył w poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, odnosząc się w odpowiedzi na pytanie PAP do sugestii białoruskiego dyktatora o "wycieczce" wagnerowców do Polski.