Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy ratyfikowała w czwartek umowę międzyrządową ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zasobów mineralnych - poinformowali ukraińscy deputowani. Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że jest to historyczne wydarzenie dla obu krajów.

"W sumie 338 deputowanych głosowało za ratyfikacją, nikt nie głosował przeciw" - zaznaczył przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Ołeksandr Mereżko.

"Wspólnie zrobiliśmy ważny krok w kierunku odbudowy naszej gospodarki, wzmocnienia Ukrainy i zwiększenia dobrobytu ludzi. (...) Jednocześnie ukraińskie zasoby naturalne pozostają na Ukrainie, a państwo nie zaciąga żadnych zobowiązań dłużnych" - napisał Szmyhal w Telegramie. (https://tinyurl.com/2zrdn73d)

Według premiera, umowa zapewni Ukrainie szereg możliwości, w tym gwarantowane inwestycje w najbardziej obiecujących sektorach gospodarki. Warunek ten przyspieszy również odbudowę Ukrainy, co pomoże przezwyciężyć niszczycielskie skutki wojny z Rosją. Kraj otrzyma również nowoczesne technologie na modernizację.

"Udało nam się osiągnąć to bezprecedensowe partnerstwo przede wszystkim dzięki przywództwu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To historyczne wydarzenie dla naszych krajów. Oczekujemy, że w najbliższej przyszłości zakończymy wszystkie prace techniczne i rozpoczniemy nowy etap współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami" - stwierdził Szmyhal.

Ministerstwo finansów USA powiadomiło 30 kwietnia, że Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały umowę o partnerstwie ekonomicznym i utworzeniu Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy. To sygnał dla Rosji, że USA są zobowiązane na rzecz pokoju opartego o wolną i suwerenną Ukrainę - powiedział szef resortu Scott Bessent.

Wcześniej portal Europejska Prawda przekazał, że umowa między rządami USA i Ukrainy "w sprawie ustanowienia Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy" odnosi się do 57 minerałów i amerykańskiej pomocy wojskowej, ale szereg kwestii nie jest szczegółowo opisanych w dokumencie.

Umowa zawiera szczegółowe gwarancje, że nie będzie sprzeczna z porozumieniami Ukrainy z UE i aspiracjami Ukrainy do przystąpienia do Wspólnoty, a w przypadku takiej sprzeczności w umowie akcesyjnej z UE, postanowienia umowy z USA powinny zostać zmienione. Co ważne, dokument nie podporządkowuje Ukrainy amerykańskiemu systemowi prawnemu i spory będą rozwiązywane na zasadzie parytetu poprzez konsultacje - twierdzi Europejska Prawda.

Portal BBC podał 1 maja, że Ukraina ma liczne surowce krytyczne, w tym metale ziem rzadkich. Według władz w Kijowie Ukraina posiada około 5 proc. światowych "zasobów surowców krytycznych" i przy tym duże zasoby metali ziem rzadkich, czyli 17 pierwiastków wykorzystywanych przy produkcji broni, turbin, sprzętu elektronicznego i innych produktów kluczowych we współczesnym świecie.

Umowa przyznaje USA preferencyjny dostęp do ukraińskich zasobów mineralnych i toruje drogę do ewentualnej nowej pomocy wojskowej dla Ukrainy, choć brakuje w niej jasnych gwarancji bezpieczeństwa.

Z Kijowa Iryna Hirnyk