Festiwal Biegowy coraz bliżej!  

Niespodzianek jest jednak znacznie więcej. Szykuje się kolejne niezapomniane wydarzenie!

Festiwal Biegowy w Piwnicznej

Festiwal Biegowy to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Jeśli ktoś miał już okazję w nim wystartować, to na pewno nie trzeba mu tego wyjaśniać. Ci, których jeszcze nigdy na tej imprezie w Piwnicznej nie było, muszą koniecznie pojawić się w tym roku. Radość, uśmiech, emocje, zdrowa rywalizacja - tego wszystkiego tu nie brakuje. Ponad 20 dystansów - to prawdziwe święto biegania!

Również w tym roku jeden z uczestników Festiwalu Biegowego wyjedzie z Piwnicznej nowiutkim samochodem. To nie lada gratka! Do wygrania jest biała Toyota Aygo X. Ten nowoczesny pojazd jest hojnie doposażony. Doskonale sprawdzi się zarówno przy podróżowaniu po mieście, jak i na dłuższej trasie. Już czeka na swojego nowego posiadacza! Aby mieć okazję go wygrać musicie ukończyć jeden biegów o dystansie co najmniej 10 km.

To nie wszystko. Również w tym roku Fundacja Festiwal Biegów i Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu łączą siły. Wspólnym celem jest stworzenie profesjonalnej strefy masażu, która zapewni szybką regenerację zmęczonych mięśni biegaczy, przygotowując ich do kolejnych wyzwań. To także doskonała okazja dla studentów uczelni do zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia w obszarze fizjoterapii. A wszystko pod okiem wykwalifikowanych opiekunów.

Specjalna promocja Festiwalu Biegowego

Rozpoczęty tydzień jest szczególny dla miłośników półmaratonu. To właśnie na tę konkurencję obowiązuje specjalna promocja, dzięki której zapłacicie o 30 proc. mniej. Wystarczy, że przy rejestracji wpiszecie specjalny kod: 14FBPOLMARATON23. Możecie to zrobić TUTAJ: Koniecznie musicie wykorzystać taką okazję!

Co tydzień Festiwal Biegowy będzie odkrywał “nowe karty” dotyczące tegorocznej edycji wydarzenia. Dzięki temu dowiecie się, czego będzie można się spodziewać we wrześniu w Piwnicznej. Czasu do rozpoczęcia biegowego święta zostało coraz mniej. Musicie być jego częścią!