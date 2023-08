Z apelem do Norweskiego Komitetu Nagrody Nobla o przyznanie Pokojowej Nagrody więzionemu w Nikaragui biskupowi Rolandowi Alvarezowi zwróciło się 10 sierpnia sześciu byłych prezydentów Kostaryki. Wśród nich jest Oscar Arias, laureat tej nagrody w 1987. Apel został podpisany także przez prezydentów: Salwaadoru, Hondurasu, Nikaragui i Gwatemali.

Łącznie z biskupem Alvarezem wysunięto także kandydaturę do tej nagrody innego biskupa Silvio Jose Baeza, który deportowany do Miami w USA, obecnie walczy tam o prawa dla swoich rodaków.

O innych apelach w sprawie przyznania Pokojowej Nagrody biskupowi Alvarezowi pisała wcześniej strona Latin America News. Cytowała on listy w tej sprawie takich organizacji jak Międzyamerykańska Pomoc Prawna dot. Praw Człowieka (CALIDH) oraz opozycyjnej partii „Wolni Nikaraguańczycy.”

Najnowsza inicjatywa z Kostaryki ma bezpośredni związek z kolejnymi represjami w stosunku do Kościoła w Nikaragui. Według amerykańskiej strony National Catholic Reporter, 10 sierpnia władze w Managui zamroziły konta bankowe jezuickiego uniwersytetu Środkowej Ameryki. Poprzedniego dnia czyli 9 sierpnia sekretariat tego uniwersytetu wysłał informację do studentów, że „z powodów od nas niezależnych przestały dopływać wszelkie opłaty za naukę za oraz z inne świadczenia uniwersytetu”. Ustosunkowując się do tych szykan bp. Silvio Baez napisał na swoim twiterze ”zamrożenie kont jezuickiej uczelni jest zamachem na cały system wyższego szkolnictwa, na wolność intelektualną i kulturę całego naszego społeczeństwa”.

Policja aresztowała bp. Alvareza, biskupa Matagalpy, w sierpniu 2022 roku, a sądy postawiły mu następnie zarzuty „spisku” i rozpowszechniania „fałszywych wiadomości”. Hierarcha otwarcie krytykował to, co uważał za ograniczanie wolności religijnej przez lewicowy reżim Ortegi. Relacje między Kościołem katolickim a rządem Nikaragui są w kryzysie od 2018 roku, kiedy to protestujący domagający się ustąpienia prezydenta schronili się w kościołach. Ortega oskarżył wówczas Kościół katolicki o współudział w próbie zamachu stanu podjętej przez Waszyngton W marcu władze tego kraju wydaliły nuncjusza apostolskiego, abp Waldemara Stanisław Sommertaga, a w lipcu i 18 sióstr z Zakonu Misjonarek Miłości.