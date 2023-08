Odnawiajmy razem nasze parafie - zaproszenie na kongres  

Celem II Kongresu Teologii Praktycznej organizowanego przez Wydział Teologicznych UKSW, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Stowarzyszenie Katechetyków Polskich, Stowarzyszenie Liturgistów Polskich i Stowarzyszenie Homiletów Polskich jest diagnoza obecnej sytuacji społeczno-religijnej w Polsce uwarunkowanej pandemią oraz stanu duszpasterstwa (widzieć), jej analiza w świetle nauczania Magisterium (oceniać) i wytyczanie kierunkowych działań dla funkcjonowania polskich parafii (działać).

W ramach Kongresu zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań dotyczące, między innymi, stanu polskich parafii i katechezy dorosłych, świadomości proboszczów dotyczącej oceny obecnej sytuacji i czekających wyzwań, postrzegania księży przez młodzież.

W Kongresie mają wziąć udział przedstawiciele Komisji Duszpasterstwa KEP, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, Komisji ds. Wychowania Katolickiego KEP, Rady ds. Rodziny KEP, Ogólnopolskiej Rady Ruchów, Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Pozwoli to na stworzenie płaszczyzny spotkania teologów, księży proboszczów i wiernych z osobami tworzącymi powyższe struktury Kościoła w Polsce, co ma zaowocować harmonijnym połączeniem wymiaru normatywnego i duszpasterskiego, oraz wypracowywaniem strategii dla Kościoła w Polsce w kontekście odnowy parafii.

W ramach Kongresu odbędzie się prezentacja parafii wyróżnionych w organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną konkursie Aktywna parafia. Przedstawią one swoją działalność, pragnąc zainspirować nie tylko do odnowy życia religijnego, ale do wielu działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych. Planowana też jest adoracja w intencji odnowy polskich parafii. W związku z tym zapraszamy do Lichenia księży biskupów, proboszczów ze swoimi parafianami, koła różańcowe, członków różnych grup, ruchów i wspólnot. Pragniemy, aby trud ich pielgrzymowania oraz żarliwa modlitwa przyniosły cenne owoce, nie tylko dary mądrości i rozumu dla uczestników Kongresu, ale również dary pobożności i męstwa dla duszpasterzy i świeckich zaangażowanych w odnowę życia wspólnot parafialnych w Polsce.

Więcej informacji o Kongresie na stronie parafiajutra.pl Tam też można się zarejestrować.