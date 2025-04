Delegacja polskiej Cerkwi poleci do Jerozolimy po Święty Ogień

Delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 19 kwietnia przywiezie do kraju Święty Ogień, pojawiający się w bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie w Wielką Sobotę obrządków wschodnich. Ogień trafi w tym roku nie tylko do prawosławnych, ale i katolików w Polsce.

W tym roku Wielkanoc w obu obrządkach przypada w tym samym terminie 20 kwietnia. Wskutek innego sposobu wyliczania daty tego święta, dzieje się tak jednak tylko raz na jakiś czas; przeważnie prawosławni świętują Wielkanoc później, nawet pięć tygodni po katolikach.

W tym roku po raz szesnasty delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) wylatuje do Jerozolimy, gdzie - w Wielką Sobotę wiernych obrządków wschodnich - w bazylice Grobu Pańskiego następuje cud zejścia ognia z grobu Chrystusa. Organizację wyjazdów, które wcześniej opierały się w dużej mierze na aktywności społecznej, od 2020 roku przejęło specjalnie powołane stowarzyszenie - Bractwo Świętego Ognia.

Jak poinformował PAP prezes tego stowarzyszenia ks. Andrzej Bołbot, delegacja, której w tym roku będzie przewodniczył biskup hajnowski Paweł, wyleci po Święty Ogień w piątek 18 kwietnia.

Jak co roku, to wylot specjalnie wynajętym samolotem. Pieniądze na ten cel pochodzą zarówno ze zbiórki społecznej, przeprowadzonej w cerkwiach 9 marca (w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w Kościele prawosławnym), jak i z dofinansowania samorządu województwa podlaskiego.

Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, w Wielką Sobotę - przed rozpoczęciem wieczornych paschalnych nabożeństw - delegacja wróci do Polski. Ogień z lotniska w Warszawie zostanie dostarczony najpierw do zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy, a następnie do parafii prawosławnych w całym kraju. Do większości dotrze jeszcze przed północą w sobotę, do innych - już w niedzielę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

W związku z tym, że w tym roku Wielkanoc katolików i prawosławnych przypada w tym samym terminie, Św. Ogień od metropolity Sawy ma odebrać również delegacja Kościoła katolickiego.

Prawosławie jest drugim co do liczby wiernych wyznaniem w Polsce. Hierarchowie PAKP liczbę wiernych w kraju szacują na 450-500 tys. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić odpowiedzi na nie) niecałe 151,7 tys. osób.(PAP)

