„Nie zapominajmy, że czułość jest jedną z cech Boga: styl Boga to bliskość, współczucie i czułość” – podkreślił Papież na audiencji dla Sióstr z Instytutu Uczennic Jezusa Eucharystycznego oraz ich współpracowników. „Przeciw epidemii «hiszpanki» – epidemia miłości” – powiedział Franciszek, nawiązując do ofiarnej pracy zakonnic podczas śmiertelnej zarazy rozprzestrzeniającej się po naszym globie w l. 1918-1920.

Ojciec Święty zaznaczył, że to z adoracji Jezusa w Eucharystii wynikało ogromne zaangażowanie sióstr w przywrócenie ludziom ich godności poprzez działania „na płaszczyźnie materialnej, kulturalnej i duchowej”.

Papież: styl Boga to bliskość, współczucie i czułość

„Miłość, jedność i miłosierdzie: co to znaczy? Adorować, służyć i wynagradzać. Napełniać czułością. Nie zapominajmy, że czułość jest jedną z cech Boga: styl Boga to bliskość, współczucie i czułość. Wypełnijmy czułością rany i pustki spowodowane przez grzech w człowieku i społeczeństwie, zaczynając od uklęknięcia przed Jezusem w Hostii i pozostania tam przez długi czas, nawet jeśli wydaje się, że nic nie czujemy, w cichym i ufnym zawierzeniu, ponieważ «Magister adest», «Mistrz tam jest!»”.“

Mówiąc do sióstr, Papież podziękował za ich ofiarną pracę charytatywną w bardzo trudnym czasie po I wojnie światowej oraz w trwającym wtedy okresie pandemii.

Przeciw epidemii „hiszpance” – epidemia miłości

„Przeciw epidemii «hiszpanki» – epidemia miłości. I to była wasza droga: troska o tych najbiedniejszych, najbardziej pogardzanych, najbardziej zmarginalizowanych członków Ciała Chrystusa. Zachęcam was do promowania ścieżek, które są inkluzywne i do przywracania godności ludzi w dziełach wam powierzonych.“

Audiencja dla sióstr i ich współpracowników

Instytut Uczennic Jezusa Eucharystycznego został założony w 1923 r. przez bp. Raffaello Delle Nocche oraz Lindę Machinę i Silvię Di Somma. Obecnie siostry z tego instytutu są na wszystkich kontynentach, pracują w parafiach, prowadzą szkoły i działalność charytatywną. Działania zakonnic idą w parze z modlitwą przed Jezusem w Eucharystii.