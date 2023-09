To historia męczeństwa, wojny, ale także przyjaźni, bo ośmioro Żydów, których ukrywali Ulmowie, było ich przyjaciółmi. To mnie bardzo wzrusza, podobnie jak to, że są zdjęcia tej rodziny. Można dzięki nim poznać ich dom, codzienne życie - powiedziała PAP watykanistka Manuela Tulli, współautorka książki "Zabili także dzieci", o polskiej rodzinie Ulmów, zamordowanej przez Niemców podczas II wojny światowej za ukrywanie Żydów.