Ukraina: ruszył eksport ukraińskiego zboża przez porty Chorwacji  

"Ukraińskie zboże już zostało wyeksportowane przez porty chorwackie. Dziękujemy za taką możliwość. Choć jest to niszowy szlak handlowy, to jednak już cieszy się popularnością. Jesteśmy gotowi go rozwijać, poszerzając możliwości korytarza transportowego" - powiedziała Swyrydenko.

"Uważamy, że ta trasa logistyczna będzie odgrywać ważną rolę w handlu dwustronnym pomiędzy naszymi krajami również po wojnie" - dodała.

Jak podało ministerstwo gospodarki w Kijowie w oficjalnym komunikacie, szefowa resortu rozmawiała z premierem Chorwacji również o rozminowywaniu Ukrainy; w październiku br. odbędzie się w Zagrzebiu konferencja na ten temat. Premier Chorwacji zaproponował Ukrainie pomoc swego kraju w badaniu zbrodni wojennych.

Pod koniec lipca br. szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że Kijów uzgodnił z rządem w Zagrzebiu wykorzystanie do transportu zboża chorwackich portów nad Dunajem i Adriatykiem. Wówczas ukraińskie Radio Swoboda oceniało, że w warunkach zablokowania przez Rosję transportu przez Morze Czarne trasa przez Chorwację byłaby tylko dodatkowym, choć ważnym szlakiem eksportu.

Ekspert Mychajło Honczar, szef Ośrodka Studiów Globalnych Strategia XXI, powiedział Radiu Swoboda, że skala eksportu przez porty na Dunaju nie może być duża, bo szlakiem tym pływają jednostki mniejsze od statków morskich. Znaczącym krokiem byłoby natomiast opracowanie trasy transportu kolejowego, którą zboże ukraińskie mogłoby być dostarczane do portów chorwackich nad Adriatykiem.