Już tylko kilka dni dzieli nas od tegorocznej edycji Hosanna Festival! Liczba zgłoszeń w tym roku była wyjątkowo duża, a ich poziom niezwykle wysoki. Przedstawiamy tych, którzy już 17 września zaśpiewają na festiwalowej scenie:

Kategoria soliści

- Karolina Śledź

- Kaher Zawadzka

- Natalia Raczkowska

- Paulina Remiśko

- Natalia Kosmowska

- Lena Ornowska

- Natalia Pluta

- Karolina Jezierska

- Liliana Iżyk- Pabisiak

- Bartosz Żugaj

- Paulina Łechtańska

- Aleksandra Juchniewicz

- Marta Madejska

- Fabian Kamiński (Fawir)

Kategoria zespoły

- Schola Filippo Vivo

- Paulina i Laura

- Z Bogiem

- Duża Rajska Kawa

- Sezon na czereśnie

Walka o jedną z nagród właśnie się rozpoczęła- ruszyło głosowanie internetowe! Głosy można oddawać poprzez stronę internetową pod adresem:

https://hosannafestival.pl/glosowanie

Zakończy się ono w dniu Koncertu Konkursowego, tj. 17 września 2023 roku o godz. 12:00.

Jest to także odpowiedni moment na przedstawienie programu tegorocznego festiwalu. Prezentuje się on następująco:

Piątek, 15 września 2023r.

Parafia katedralna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, ul. Kochanowskiego 1

18:00- Eucharystia

19:00- Koncert Uwielbienia

Sobota, 16 września 2023r.

Parafia katedralna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, ul. Kochanowskiego 1

12:00- Msza Święta Jubileuszowa

Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce ul. Bpa. I. Świrskiego 31

13:30- Gala Jubileuszowa

Niedziela, 17 września 2023r.

Parafia katedralna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, ul. Kochanowskiego 1

10:00- Msza Święta

Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce ul. Bpa. I. Świrskiego 31

12:00- przegląd konkursowy, zabawy dla dzieci, wręczenie nagród

19:00- koncert Gwiazdy Wieczoru- zespół Armia Dzieci

Przedstawiamy również Gwiazdę Wieczoru, która w niedzielny wieczór po raz drugi wniesie swoją Bożą radość i ciepło na festiwalową scenę: Armia Dzieci. Koncerty zespołu chrześcijańskiego Armia Dzieci są jedyne i niepowtarzalne. Nie da się ich porównać z żadnym innym zespołem chrześcijańskim. To coś więcej niż granie muzyki chrześcijańskiej. Trwają zazwyczaj około godziny i podczas tej godziny ani jedna osoba z publiki nie jest w stanie wysiedzieć w miejscu. Charakterystyczne dla Armii Dzieci jest to, że porywają wszystkie pokolenia. Pod sceną podczas koncertu babcie skaczą z wnuczkami, rodzice z dziećmi, żony z mężami, dziewczyny z chłopakami — są w stanie rozpalić naprawdę każdego.

Są bardzo przyjaźni dla oczu — kiedy pojawiają się na scenie, życie nabiera kolorów i cały świat zaczyna wirować. To wszystko za sprawą kolorowych koszulek, trampek i grupy tanecznej, która sprawia, że chcesz tańczyć razem z nimi. Całość staje się jeszcze bardziej atrakcyjna przy dźwiękach muzyki płynącej ze sceny. Profesjonalny sprzęt, kreatywni muzycy i wykształceni wokaliści tworzą coś, czemu umniejszylibyśmy nazywając to po prostu aranżem. Zespół chrześcijański Armia Dzieci zdobywał to latami pod okiem znamienitych muzyków.

Podczas koncertu nie brak improwizacji i bardzo dobrej zabawy. Uczestnicząc w koncercie zespołu chrześcijańskiego Armia Dzieci twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Daj się porwać Armii Dzieci!

Wszelkie bieżące informacje są podawane w mediach społecznościowych festiwalu:

Strona internetowa:

https://hosannafestival.pl/

Facebook:

https://www.facebook.com/hosannafestival

Instagram:

https://www.instagram.com/hosanna.festival/