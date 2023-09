Abp Eterović przypomniał, że podstawą chrześcijańskiej antropologii są pierwsze słowa Pisma Świętego, w których ukazana została Boża wola względem człowieka, stworzonego jako mężczyzna i kobieta, oraz pobłogosławionego przez Stwórcę, aby był płodny i zaludniał ziemię. Tę pierwotną wizję człowieka w pełni potwierdził też Chrystus. Jest ona nadal aktualna i Kościół jest jej wierny, o czym świadczy jego nauczanie.

Zwracając się do niemieckich biskupów przedstawiciel Ojca Świętego obszernie cytował nauczanie Papieża Franciszka, w którym w mocnych słowach zachęca Kościół i rodziny do przeciwstawienia się kolonizacji ze strony ideologii gender, a w szczególności zobowiązuje do ochrony nowych pokoleń. „Nie wolno eksperymentować na dzieciach i młodzieży. To nie króliki doświadczalne” – mówił cytując Papieża abp Eterović. Odwołał się przy tym do rodzimego doświadczenia samych Niemców: „Okropności manipulacji poprzez edukację, których byliśmy świadkami w wielkich ludobójczych dyktaturach XX wieku, nie zniknęły; są one nadal obecne w innych odsłonach i propozycjach, które pod pozorem nowoczesności zmuszają dzieci i młodzież do podążania dyktatorską ścieżką „jednolitego myślenia” – mówił, cytując dalej Franciszka, papieski dyplomata. Podkreślił przy tym potrzebę wspierania rodziców, którzy muszą zachować prawo do decydowania o wychowaniu swych dzieci.

Nuncjusz apostolski w Niemczech odwołał się również do niedawnej wypowiedzi watykańskiego sekretarza stanu, który z okazji 75. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zauważył, że ideologiczne kolonizacje mogą stanowić zagrożenie dla wolności religijnej. „Z jednej strony – mówił cytowany przez abp. Eterovića kard. Pietro Parolin - widzimy ciągłe ataki na miejsca kultu i gesty podważające wolność religijną, prześladowania, które mają miejsce na świecie. A z drugiej strony próby odbierania głosu w debacie publicznej… (…) My chcemy jedynie móc wyrazić nasz pogląd na temat mężczyzny i kobiety, pogląd, który wywodzi się z Ewangelii i jest zakorzeniony w Tradycji Kościoła”.