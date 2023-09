W pomocy potrzebującym Jezus pozostaje najważniejszy  

Ks. Anton Lässer CP pełni nową funkcję od kwietnia. Pochodzi z Austrii, po studiach teologicznych przyjął święcenia kapłańskie, a w 2007 roku wstąpił do Zgromadzenia Męki Pańskiej. W rozmowie z ks. prof. Waldemarem Cisło wskazuje na silny związek między pomaganiem a wiarą. Mówi, że podstawą wszelkich działań na rzecz potrzebujących jest charyzmat.

„To dar Boga, dar za darmo. Charyzmatowi można tylko służyć, możemy go przyjąć, możemy się nim dzielić z innymi” – wyjaśnia.

Na charyzmat PKWP – jak podkreśla ks. Anton Lässer – składa się pięć punktów. „To charakter pastoralny, modlitwa, ofiara, ewangelizacja i codzienne życie. Charakter pastoralny oznacza pokazywanie żywego Jezusa” – tłumaczy. Dodaje, że nie można ograniczyć tego co pastoralne wyłącznie do budowania kościołów czy zakonów.

„Pastoralny to uobecnianie Chrystusa w codziennym życiu. To budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach. Ono też zawiera w sobie przebaczenie. Jezus już nas odkupił. To jest mój największy dar. Pomoc Kościołowi w Potrzebie działa w 150 krajach. Jeśli tym, którzy przyjmują od nas pomoc, nie zaniesiemy Jezusa, to nie dajemy wszystkiego, co moglibyśmy im dać” – zauważa asystent kościelny Papieskiego Stowarzyszenia.

Przypomina o tym, w jakich okolicznościach powstała Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dwa lata po II wojnie światowej z inicjatywy Belgów i Holendrów dostarczono wsparcie dla 14 mln Niemców. Przekazywaniu leków i ubrań towarzyszyło nawoływanie do przebaczenia „wczorajszym wrogom”.

Ks. Anton Lässer CP objął nową funkcję w Papieskim Stowarzyszeniu na prośbę ks. kard. Mauro Piacenzy, który od 2011 roku jest prezydentem organizacji.