Nigeria: porwano 5 osób, w tym 3 siostry zakonne  

Do ataku doszło na południu Nigerii, w stanie Imo. Zakonnice należą do lokalnego Zgromadzenia Misjonarek, Córek Matki Kościoła, a seminarzysta do Zgromadzenia Misjonarzy, Synów Przenajświętszej Trójcy. Wspólnota sióstr zapytana o najnowsze informacje w kwestii porwania odpowiedziała, że wciąż brakuje jakichkolwiek wieści.