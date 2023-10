Do dalszego prowadzenia dialogu, mimo napięć politycznych i religijnych, wezwał mieszkańców Europy nuncjusz apostolski przy Unii Europejskiej abp Noel Treanor. „Naszym obowiązkiem jest budowanie nadal Europy, nie tylko naprawianie szkód, ale także kształtowanie jej w stylu naszych czasów” – powiedział dyplomata papieski 12 października podczas uroczystości z okazji 50-lecia Akademii Katolickiej w Hamburgu. Podkreślił, że Europa opowiada się za pokojem i pojednaniem na naszym kontynencie i poza nim.

Według pochodzącego z Irlandii nuncjusza jedność Europy jest obecnie zagrożona przez liczne kryzysy. Są to między innymi wojna Rosji z Ukrainą, wzrost napięć na Bałkanach i kryzys migracyjny. Jednocześnie mówca zwrócił uwagę, iż zmienia się religijny charakter kontynentu. W jego części zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, dominuje proces sekularyzacji i indywidualizacji, a także pluralizacji religijnej. Z drugiej strony w Europie Wschodniej wiara i religia przeżywają rozkwit.

Zdaniem dyplomaty, doświadczenia obradującego obecnie w Watykanie Synodu Biskupów Kościoła katolickiego mogą być również pomocne w umacnianiu kultury akceptacji w Europie. Nawiązując do europejskiego spotkania synodalnego w Pradze, które odbyło się w lutym w ramach kilkuletniego kontynentalnego procesu synodalnego, zauważył, że pojawiło się na nim wiele napięć między katolikami z różnych krajów. Zarazem jednak uczestnicy obrad doszli do wniosku, że różnice te nie muszą być rodzić paraliżującego strachu, ale mogą być raczej źródłem siły, by iść razem naprzód.

Abp Treanor wezwał też Kościół katolicki do kontynuowania dialogu ekumenicznego z Kościołami ewangelickimi i prawosławnymi. Dodał, że równie pilne są dialog międzyreligijny i rozmowa Kościoła z kulturą świecką. „Dlatego dla Kościoła są tak ważne takie miejsca, jak Akademie Katolickie” – podsumował swą wypowiedź 72-letni dyplomata papieski, który swe obecne stanowisko piastuje od 26 listopada ub.r.