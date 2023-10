Polski Związek Głuchych zapewnia w dniu wyborów dostępność do tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych, dzięki uruchomieniu specjalnej wideoinfolinii. To ważny krok na drodze stwarzania równych szans w życiu codziennym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Walczymy na każdym kroku o traktowanie osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi. Państwo zobowiązane jest do zapewnienia dostępności, tak aby każdy obywatel mógł brać udział w życiu publicznym, bez względu na swoje ograniczenia. Niestety w dniu wyborów, które jest świętem demokracji osoby głuche są wykluczone – mówi Prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dla osób głuchych pierwszym językiem nie jest język polski, ale język migowy. Dostępność do tłumacza języka migowego dla osób głuchych ma ogromne znaczenie, gdyż daje im poczucie pewności i samodzielności w funkcjonowaniu, w tym również w podejmowaniu niezależnych decyzji.

Liczbę osób posługujących się jako pierwszym językiem polskim językiem migowym (PJM) szacuje się na około 50 tys. Polski Związek Głuchych jest największą organizacją zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością słuchu. Dlatego tak ważnym narzędziem umożliwiającym osobom głuchym możliwość pełnego uczestnictwa w wyborach jest możliwość dostępu do tłumacza języka migowego w kontakcie z komisją w lokalu wyborczym. Państwo takiej możliwości niestety nie stwarza. Z tego względu Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych postanowił uruchomić specjalną Wideoinfolinię, tak aby osoby głuche mogły uczestniczyć w procesie wyborczym na równi z osobami słyszącymi.



Wyborca będzie miał dostęp do tłumacza PJM za pomocą dedykowanej (strony Internetowej/ aplikacji) na urządzeniu mobilnym. Dostęp do tłumacza PJM online będzie bezpłatny dla osób głuchych. Specjalna Wideoinfolinia będzie działała tylko 15.10.2023 r. w godz. 7:00-21:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pzg.org.pl