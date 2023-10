Laudację wygłosił emerytowany arcybiskup Bambergu Ludwig Schick. – Myślenie o Auschwitz wymaga myślenia o indywidualnych losach, o poszczególnych biografiach. A to, jak je zaprezentować, jest bardzo bliskie sercu dr. Cywińskiego - zauważył abp Schick. - Zarządzając Miejscem Pamięci, wykazuje zainteresowanie indywidualnymi osobami, ludźmi. Wynika to z jego książki „Auschwitz. Monografia człowieka”, opublikowanej po polsku i angielsku. Wkrótce zostanie ona opublikowana w języku niemieckim – powiedział niemiecki duchowny.

Zdaniem bp. Schicka książka Cywińskiego, w której zmaga się z doświadczeniami ludzi, którzy przeszli przez Auschwitz, powinna się stać klasyką literatury na temat tego obozu. - Pokazuje wrażliwą ludzką godność, zdewastowaną twarz ludzkiego człowieczeństwa, ale również wspaniałość i zdolność do pozostania człowiekiem. Przez lata, przez dekady radzenia sobie z historią ludzkości, w szczególności historią ubiegłego stulecia, to jest jego pogląd na ludzi – podkreślił arcybiskup Schick.

Odbierając wyróżnienie, dr Piotr Cywiński powiedział, iż „czasy się zmieniają, pokolenia się zmieniają, nasz świat się zmienia tak szybko. Jednak mamy nasze wartości pojednania, tradycje tego, jak służyć, jak pomagać, jak mieć nadzieję, jak ufać, jak być głosem mówiącym o tym w naszych społeczeństwach, w tych szczególnych czasach. Te wartości nie przeminą, pomimo zmian generacyjnych. One przetrwają”.

– Jeżeli dzisiaj mówimy, że dużo zostało zrobione, mogę zapewnić, że w tym zmieniającym się świecie pełnym wyzwań do zrobienia jest jeszcze więcej. W perspektywie tych wielu trudnych zadań na przyszłość, jeżeli mogę w jakikolwiek sposób pomóc i służyć, jestem na to gotowy – podkreślił Piotr Cywiński.

Przed wręczeniem nagrody odbyły się dwie dyskusje panelowe: „Jak kontynuować dzieło pojednania w Europie? Szczególna odpowiedzialność religii” oraz „50 lat pracy Dzieła Maksymiliana Kolbego – co osiągnęliśmy”. W tej ostatniej wziął udział m.in. ocalały z Auschwitz dr Leon Weintraub.

– Praca nad pamięcią, tak aby nie zapomnieć o tym co się stało, jest tym wyjątkowym doświadczeniem, tak aby to się nigdy nie powtórzyło w historii świata. To, co się stało, nie może zostać zapomniane. Oznaczałoby to ponowne zabicie ofiar – podkreślił Leon Weintraub.

Celem Dzieła im. Maksymiliana Kolbego (Maximilian-Kolbe-Werk) jest niesienie pomocy ofiarom gett i byłym więźniom obozów koncentracyjnych.

Piotr Cywiński (ur. 1972) jest dyrektorem Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau od 2006 r. Był m.in. prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, prezesem na Europę światowej federacji intelektualistów katolickich Pax Romana.

Jest autorem wielu publikacji dotyczących obozu Auschwitz-Birkenau.

Odznaczony wieloma wysokimi orderami w kraju i za granicą, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Orderem narodowym Legii Honorowej a ostatnio papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża).