O możliwej podróży papieża na inaugurację COP28 media informują nieoficjalnie od kilku dni. Nie została ona dotychczas potwierdzona, ani zdementowana przez Watykan.

Franciszek byłby pierwszym papieżem uczestniczącym w konferencji klimatycznej ONZ. Organizowane są one od 1995 roku.

Przypomina się, że 11 października papież przyjął na audiencji przewodniczącego dubajskiej konferencji sułtana Ahmeda al-Dżabera.

Udział w konferencji byłby kolejnym potwierdzeniem szczególnej troski Franciszka o kwestie klimatu i ochrony środowiska. 4 października opublikowana została jego adhortacja apostolska "Laudate Deum", będąca kontynuacją jego społeczno-ekologicznej encykliki "Laudato si'" z 2015 roku. W najnowszym dokumencie papież poświęcił wiele miejsca kolejnym konferencjom COP na świecie.

O konferencji w Dubaju Franciszek napisał w adhortacji: "Jeśli ufamy w zdolność człowieka do wykraczania poza swoje małostkowe interesy i myślenia na wielką skalę, to nie możemy wyrzec się marzenia, że COP28 doprowadzi do stanowczego przyspieszenia transformacji energetycznej, ze skutecznymi zobowiązaniami, które mogą być monitorowane w sposób stały".

"Ta konferencja może być punktem zwrotnym, udowadniającym, że to wszystko, co zostało osiągnięte od 1992 roku było poważne i właściwe, w przeciwnym razie będzie wielkim rozczarowaniem i zagrozi temu dobru, jakie udało się dotychczas osiągnąć" - dodał papież.