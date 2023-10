Franciszek podczas modlitwy o pokój: odrzucajmy szaleństwo wojny  

GODZINA MODLITWY PACEM IN TERRIS

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Bazylika Świętego Piotra

27 października 2023 r.

Spójrz na nas Maryjo! Jesteśmy tu przed Tobą. Jesteś Matką, znasz nasze znoje i nasze rany. Królowo Pokoju, cierpisz wraz z nami i za nas, widząc wiele swoich dzieci doświadczonych konfliktami, udręczonych wojnami rozdzierającymi świat.

W tej mrocznej godzinie zanurzamy się w Twoich jaśniejących oczach i powierzamy się Twojemu Sercu, wrażliwemu na nasze problemy. Nie było ono wolne od trosk i lęków: ileż niepokoju, gdy nie było miejsca dla Jezusa w gospodzie, ileż lęku, gdy pośpiesznie uciekaliście do Egiptu, bo Herod chciał Go zabić, ileż udręki, gdy Go zagubiliście w świątyni! Ale w próbach byłaś odważna i dzielna: ufałaś Bogu i na niepokój odpowiadałaś troską, na lęk miłością, na udrękę ofiarą. Nie wycofałaś się, lecz w chwilach decydujących przejęłaś inicjatywę: udałaś się z pośpiechem do Elżbiety, na weselu w Kanie Galilejskiej wyprosiłaś u Jezusa pierwszy cud, w Wieczerniku podtrzymałaś uczniów w jedności. A kiedy na Kalwarii Twoją duszę przeniknął miecz, będąc niewiastą pokorną i możną, przeplotłaś noc smutku paschalną nadzieją.

Teraz, Matko, ponownie przejmij inicjatywę w tych czasach rozdartych konfliktami i spustoszonych orężem. Zwróć swoje miłosierne spojrzenie na rodzinę ludzką, która zagubiła drogę pokoju, która wolała Kaina od Abla i tracąc poczucie braterstwa, nie znajduje atmosfery domu. Wstawiaj się za naszym światem znajdującym się w niebezpieczeństwie i zamęcie. Naucz nas przyjmować i troszczyć się o życie – każde ludzkie życie! – i odrzucać szaleństwo wojny, która sieje śmierć i przekreśla przyszłość.

Maryjo, wiele razy wychodziłaś nam na przeciw, prosząc o modlitwę i pokutę. Jednak pochłonięci własnymi potrzebami i rozproszeni wieloma interesami światowymi, byliśmy głusi na Twoje zachęty. Ale Ty, która nas miłujesz, nigdy nie jesteś nami znużona. Weź nas za rękę, prowadź nas do nawrócenia, spraw, abyśmy postawili Boga na pierwszym miejscu. Pomóż nam stać na straży jedności w Kościele i być budowniczymi komunii w świecie. Przypominaj nam o znaczeniu naszej roli, spraw, abyśmy czuli się odpowiedzialni za pokój, wezwani do modlitwy i oddawania czci Bogu, do wspierania i działania na rzecz całej ludzkości.

O własnych siłach nie damy rady, bez Twojego Syna nie możemy niczego uczynić. Ale zaprowadź nas z powrotem do Jezusa, który jest naszym pokojem. Dlatego, Matko Boga i nasza, przychodzimy do Ciebie, szukamy schronienia w Twoim Niepokalanym Sercu. Błagamy o miłosierdzie, Matko miłosierdzia; o pokój, Królowo pokoju! Wstrząśnij duszami uwięzionymi w pułapce nienawiści, nawróć tych, którzy podsycają i wzniecają konflikty. Otrzyj łzy dzieci, wspomagaj samotnych i starszych, podtrzymuj rannych i chorych, chroń tych, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę i ukochane osoby, pocieszaj zniechęconych, przywracaj nadzieję.

Powierzamy i poświęcamy Tobie nasze życie, każdą cząstkę naszej istoty, wszystko, co mamy i czym jesteśmy, na zawsze. Tobie poświęcamy Kościół, aby świadcząc światu o miłości Jezusa, był znakiem zgody i narzędziem pokoju. Tobie poświęcamy nasz świat, zwłaszcza kraje i regiony ogarnięte wojną.

Jutrzenko zbawienia, rozjaśnij promieniami światła noc konfliktów. Przybytku Ducha Świętego, natchnij drogami pokoju przywódców narodów. Pani wszystkich ludów, pojednaj swoje dzieci zwiedzione złem, zaślepione władzą i nienawiścią. Ty, która jesteś blisko każdego, skróć dzielące nas dystanse. Ty, która współczujesz wszystkim, naucz nas troszczyć się o innych. Ty, która objawiasz czułość Pana, uczyń nas świadkami Jego pocieszenia. Królowo Pokoju, wlej w nasze serca Bożą harmonię. Amen.

tł. o. Stanisław Tasiemski OP (KAI)