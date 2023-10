Kobiety pochodzące z środowisk mafijnych odwiedziły Franciszka  

Z tego powodu zachęcał, by codziennie czytać Ewagnelię i obiecał przesłać jej egzemplarze dla wszystkich uczestniczek audiencji.

„Wiecie, że wśród uczniów Jezusa były także kobiety. Te kobiety - podobnie jak mężczyźni - nie były doskonałymi ludźmi, nie były «anielskie»: były kobietami doświadczonymi przez życie, czasami «zarażonymi» złem. Były to kobiety, które Jezus przyjął ze współczuciem i czułością i uzdrowił je. Pomyślmy na przykład o Marii Magdalenie. One razem z Nim przeszły ścieżkę wyzwolenia. I zrobiły to, właśnie idąc z Nim i innymi uczniami. Tak właśnie jest: stajemy się wolni nie przez magię, ale przez podążanie z Panem - to daje nam wolność! Dzielimy Jego kroki, Jego drogę, która z konieczności przechodzi przez krzyż i prowadzi do zmartwychwstania. Drogie Panie, urodziłyście się i wychowałyście w środowiskach skażonych przestępczością mafijną i postanowiłyście się z tego wyrwać. Błogosławię wasz wybór i zachęcam do pójścia naprzód. Wyobrażam sobie, że są chwile strachu, zagubienia, to normalne. W takich chwilach pomyślcie o Panu Jezusie, który idzie obok was. Nie jesteście same, walczcie dalej. Radzę wam, abyście zawsze miały przy sobie małą Ewangelię. Każdego dnia spokojnie czytacie fragment i wyobrażajcie sobie, że jesteście z Nim, z Panem, pośród uczniów. I w rzeczywistości tak właśnie jest: On idzie z nami każdego dnia na drodze życia. Jego krzyż nadaje sens naszym krzyżom, a Jego zmartwychwstanie jest źródłem nadziei.“