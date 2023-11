Pentagon: Jesteśmy zmuszeni ograniczać pomoc dla Ukrainy  

Jak powiedziała Singh podczas briefingu prasowego online, Pentagon wykorzystał dotąd 95 proc. z 62,3 mld dolarów, które otrzymał na wsparcie Ukrainy od początku wojny. Wydano m.in. wszystkie fundusze przeznaczone na program Ukraine Security Assistance Initiative, w ramach którego USA kupują broń dla ukraińskich sił. Resortowi wciąż zostały uprawnienia do przekazania sprzętu wojskowego z własnych zasobów o wartości ok. 5 mld dol., lecz tylko 1 miliard na uzupełnienie własnego arsenału.

"W rezultacie jesteśmy zmuszeni miarkować nasze wsparcie dla Ukrainy" - stwierdziła, dodając że w tej sytuacji pakiety uzbrojenia przekazywane Ukrainie są coraz mniejsze. "Pilna potrzeba zatwierdzenia i przyjęcia tego pakietu przez Kongres stale rośnie" - podkreśliła.

Zauważyła, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

W październiku Biały Dom zwrócił się do Kongresu o przyjęcie pakietu dodatkowych 106 mld dolarów związanych ze wsparciem dla Ukrainy, Izraela, państw Indo-Pacyfiku oraz ochroną granic. Ok. 61 mld z tej kwoty miałaby być przeznaczona na pomoc Ukrainy, z czego ok. 40 mld na wydatki wojskowe, w tym na zakup broni dla Ukrainy, uzupełnienie własnych składów, zwiększenie produkcji amunicji czy dalszą zwiększoną obecność sił USA na wschodniej flance. Kwota ma wystarczyć do końca obecnego roku fiskalnego, tj. do końca września 2024 r.

Izba Reprezentantów przegłosowała dotychczas jedynie osobną część poświęconą Izraelowi, zaś w Senacie trwają negocjacje nad całością pakietu.

Jak przyznał jednak szef senackiej komisji spraw zagranicznych Ben Cardin, prace w tej kwestii się opóźniają i kongresmeni mogą nie zdążyć przed kluczową datą 17 listopada, kiedy wygasa dotychczasowe prowizorium budżetowe i kiedy Kongres ma przyjąć nowy krótkoterminowy budżet. Główną przeszkodą jest sprzeciw znacznej części Republikanów w Izbie Reprezentantów co do wsparcia ekonomicznego dla Ukrainy, zaś w Senacie Republikanie chcą w trakcie negocjacji nad pakietem wymóc na prezydencie Bidenie zaostrzenie polityki imigracyjnej.