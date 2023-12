Katowice-Załęże. Parafianie upamiętnili górników kopalni Kleofas  

Zebrane fotografie posłużyły do stworzenia dekoracji, która stanęła w kościele w czasie Mszy św. barbórkowej. Pomysł wzruszył rodziny i obecnych na Mszy św. górników. W mundurze galowym przyszedł na nią Seweryn Pańczyk. – Na kopalni pracowałem od początku, zaczynałem na najniższych stanowiskach, od ładowacza do nadsztygara, kierownika działu – tłumaczył. – Wspomnień z kopalni mam mnóstwo, to zbieranie zdjęć górników to świetny pomysł. W Barbórkę zwykle się wspomina tych, co już odeszli. Dużo ich było, kiedyś spotykaliśmy się na wspólnym świętowaniu. Chciałbym, żeby te tradycje były zachowane, żeby ci, którzy jeszcze żyją o nich pamiętali. Mówią, że kopalnia nie ma przyszłości, że atom nas będzie teraz ogrzewać – mówił.

– Jest poczet sztandarowy, mamy naszą dekorację. Dzisiaj chcemy sobie w sposób szczególny znowu przypomnieć sobie tych, którzy już odeszli do wieczności. Może odeszli śmiercią naturalną, może stracili życie właśnie tam, w kopalni. Chcemy za nich modlić się i pamiętać. Chcemy też stanąć w wielkiej wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy pracowali i pracują do dzisiaj w tych niebezpiecznych branżach: górnictwie i hutnictwie – mówił w czasie Mszy św. ks. Maciej Kuś, proboszcz parafii św. Józefa na Załężu.

