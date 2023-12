Włochy wycofują się z chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku  

Włochy, zgodnie z wcześniejszymi zamiarami, oficjalnie wycofują się z chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku - podała w środę agencja Ansa. Italia jako jedyny kraj G7 przystąpiła do tego projektu w 2019 roku. Inicjatywa budziła zastrzeżenia Stanów Zjednoczonych.

Memorandum o przystąpieniu Włoch do Inicjatywy Pasa i Szlaku podpisano cztery lata temu w Rzymie w obecności ówczesnego premiera Giuseppe Contego i przywódcy Chin Xi Jinpinga.

Ten rozpoczęty w 2013 roku wielki program inwestycji, nazywany też Nowym Jedwabnym Szlakiem, zakłada budowę sieci dróg morskich i lądowych, zwłaszcza kolejowych oraz inwestycje infrastrukturalne w państwach położonych wzdłuż trasy.

Nazwa ta nawiązuje do historycznego Jedwabnego Szlaku, czyli trasy handlowej łączącej Chiny z Bliskim Wschodem i Europą począwszy od III wieku p.n.e. do XVII stulecia. Pokonanie całej trasy trwało od 6 do 8 lat.

Ansa poinformowała, że notę włoskiego rządu z decyzją o wycofaniu się z Inicjatywy Pasa i Szlaku przekazano w tych dniach ambasadzie ChRL w Rzymie. Zaznaczono przy tym w dokumencie wolę "rozwijania i umacniania dwustronnej współpracy".