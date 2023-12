Włoska premier odnosząc się do kwestii rozszerzenia UE, stwierdziła: "To strategiczny wybór dla nas wszystkich". Rozszerzenie jej zdaniem będzie korzystne. "Jeśli wyobrazimy sobie UE z 30-32 państwami członkowskimi, to przyniosłoby to nowe wyzwania. I o tym będzie mowa, a także o reformach, które trzeba będzie przeprowadzić" - oświadczyła premier Meloni.

"Nie możemy popełnić błędu i wyjść od procesu decyzyjnego, ale od tego, czym UE powinna się zająć. Unia powinna skoncentrować się na sprawach, które nie mogą zostać rozwiązane przez poszczególne państwa. Takie stanowisko przedstawiam" - wyjaśniła Giorgia Meloni w Senacie. "Nie uważam UE za klub z Serie A, B i C" - zaznaczyła, odnosząc się do lig piłkarskich.

Zaapelowała też : "Nie mówmy o rozszerzeniu, ale o zjednoczeniu" Unii. Jak oceniła, "o tym decyduje historia". Tak odniosła się do sprawy powiększenia Unii o Bałkany Zachodnie i Ukrainę.

Z Rzymu Sylwia Wysocka