Trwa kolejna akcja „Paczuszka dla Maluszka” Fundacji Małych Stópek. W różnych miejscach w Polsce znajdują się specjalnie oznaczone choinki, a pod nimi każdy chętny może składać dary — chemię kosmetyczną dla dzieci, chemię gospodarczą oraz zabawki. Zbierane są: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, mydła. Dary trafią do domów dziecka i domów samotnej matki.

„Paczuszka dla Maluszka” organizowana jest od 2013 r. – przypomina ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek i zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej.

„Działa to tak, że koordynator akcji zgłasza się na stronie wwww.paczuszkadlamaluszka.pl i wystawia choinkę. Na tej choince wiesza symboliczne tekturowe bombki, które zabierają dobrzy ludzie, przynosząc w zamian wspomniane artykuły. Koordynator akcji zawozi je do wybranego przez siebie miejsca. W tamtym roku choinki stanęły w blisko 2000 miejsc, były to szkoły, kościoły, zakłady pracy i punkty usługowe. Najważniejsze, żeby ta choinka pełna dobra była w naszym sercu” – podkreśla ksiądz.

Beneficjentami akcji są domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Dary trafiają też do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dziecka oraz podopiecznych Fundacji Małych Stópek, które mają już dzieci. W ubiegłym roku zebrano dary o wartości ponad 13 milionów złotych. Akcja jest organizowana w szkołach, zakładach pracy lub usługowych, parafiach; można ją też przeprowadzić w swojej rodzinie czy wspólnocie – zarówno na żywo, jak i wirtualnie.

Szczegóły i formularz kontaktowy dostępne na stronie: www.paczuszkadlamaluszka.pl.