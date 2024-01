Podczas gdy zbliżały się święta w wielu nigeryjskich wioskach dały się nagle słyszeć odgłosy wystrzałów, a pod domy został podłożony ogień. Mówi się nawet o 26 miejscowościach zaatakowanych w ostatni weekend przez bandytów, gdzie zginęło ok. 200 osób. Bilans wciąż może jednak ulec zwiększeniu. „To naprawdę były dla nas krwawe Święta Bożego Narodzenia” – mówił we wtorkowym wystąpieniu Caleb Mutfwang, gubernator stanu Plateau, w którym doszło do masakr.