Pod hasłem "Będziesz miłował Pana, swego Boga, a swego bliźniego jak siebie samego" w dniach od 18 do 25 stycznia przebiega Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie będą się spotykać na nabożeństwach ekumenicznych.

"W ten sposób realizujemy nakaz samego Chrystusa, który przed swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem modlił się do Boga o jedność" - powiedział PAP bp Malicki. "Jest to również dobra okazja do lepszego poznania się, czego owocem są wspólne inicjatywy, jak chociażby Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Skarbonka Wielkanocna. Mogliśmy także liczyć na wzajemne wsparcie w pomocy uchodźcom z Ukrainy" - powiedział prezes PRE.

"Jako chrześcijanie powinniśmy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając przede wszystkim działania mające zapewnić sprawiedliwość, pokój oraz przestrzeganie praw człowieka" - powiedział. Jak zaznaczył, "naszym zadaniem jest przywrócić wiarygodność Ewangelii poprzez świadectwo autentyczności i nadanie słowom znaczenia. Wierzę, że będzie to możliwe, jeśli zaczniemy od nas samych" - powiedział prezes PRE.

Bp Malicki ocenił, że obecnie czymś najpilniejszym jest modlitwa o pokój. "Możemy protestować. Możemy nazywać rzeczywistość tak czy inaczej, ale z chrześcijańskiego punktu widzenia modlitwa jest zaczynem wszelkiego rodzaju dobra, ponieważ jest przywoływaniem Bożej mocy" - powiedział duchowny.

Poinformował, że Polska Rada Ekumeniczna rozpoczęła prace nad powołaniem do istnienia Instytutu Pojednania. "Mimo, że od II wojny światowej minęło już blisko osiem dekad, to wciąż pozostaje wiele niezabliźnionych ran wśród mieszkańców Ukrainy, Białorusi, Polski i Niemiec. Jako członkowie różnych Kościołów chrześcijańskich planujemy prowadzić wspólne działania na polu edukacyjnym i formacyjnym, organizując warsztaty, konferencje, wspólne nabożeństwa" - powiedział bp Malicki. Zastrzegł, że szczegóły cały czas są dopracowywane.

Dopytywany o zainteresowanie ekumenizmem wśród młodego pokolenia, bp Malicki powiedział, że jest ono "minimalne".

"Obserwujemy dynamiczne przemiany społeczne i kulturowe powodujące, że pogłębia się rozdział między tym, co stanowi sacrum, a tym, co jest profanum i to ma ogromny wpływa na młode pokolenie, które ma coraz większe trudności, żeby odnaleźć się w Kościele - bez względu na to, o którym wyznaniu mówimy" - powiedział prezes PRE. Zaznaczył, że "przekaz Kościołów chrześcijańskich od ponad dwóch tysięcy lat pozostaje ten sam, natomiast przyszedł czas, żeby zmieniła się forma przekazu. Być może młodzi, ludzie, którzy odrzucają doczasową skostniałą formę kultu, zechcą powrócić" - powiedział bp Malicki.

Centralne nabożeństwo Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbędzie się w polskokatolickiej katedrze Świętego Ducha w Warszawie 21 stycznia, natomiast stołeczne obchody zainauguruje nabożeństwo ekumeniczne 16 stycznia.

Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, koordynowany przez Wspólnotę Chemin Neuf.

"Kościoły w Burkina Faso są świadome, że podziały między chrześcijanami ranią Chrystusa i samych chrześcijan, dlatego pragną ponownie odkrywać swoją jedność w Chrystusie. Budują mosty, zobowiązując się +nieodwołalnie do podążania ścieżką zadania ekumenicznego, słuchając w ten sposób Ducha Pana+" - czytamy w tegorocznych materiałach przygotowanych w związku z obchodami.

W ciągu kolejnych dni zostaną podjęte kolejno następujące tematy: "Pomóż nam, Panie, zwrócić nasze życie ku Tobie", "Całym sercem kochać Ciebie, bliźniego i siebie samych", "Otwórz nasze serca na tych, których nie zauważamy", "Spraw, abyśmy nigdy nie odwracali się od potrzebujących", "Pomóż nam nieść nadzieję zranionym", "Niech nasze Kościoły będą gościnnymi domami uzdrowienia", "Naucz nas być bliźnimi" oraz "Uczyń nas miłosiernymi świadkami Twojego królestwa".

W Warszawie w tym roku odbędzie się jedenaście nabożeństw ekumenicznych. Zainaugurowała je 16 stycznia modlitwa w Kościele katolickim pw. Opatrzności Bożej prowadzonym przez Wspólnotę Chemin Neuf.

Następne zaplanowano kolejno: 18 stycznia o godz. 16.00 w katolickiej bazylice katedralnej pw. Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika na Pradze, gdzie w nabożeństwie weźmie udział bp Romuald Kamiński. W piątek, 19 stycznia, modlitwy o jedność chrześcijan odbędą się o godz. 18.00 w parafii Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W sobotę w Kościele Ewangelicko-Reformowany przy al. Solidarności 76; W poniedziałek, 22 stycznia, w Kościele Starokatolickim Mariawitów w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. We wtorek, 23 stycznia o godz. 18.00, w katedrze prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny; 24 stycznia w parafii pw. Świętej Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; w czwartek, 25 stycznia o godz. 17.30 w parafii św. Marcina w Kościele katolickim; w sobotę 27 stycznia o godz. 17.00 w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, w Legionowie; w niedzielę 28 stycznia o godz. 15.00 w warszawskim kościele katolickim pw. św. Kazimierza Królewicza, gdzie żyją siostry benedyktynki sakramentki.

Ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostaną przekazane na projekt "Pojednanie w Europie - zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech, w którym od ponad 25 lat biorą udział oficjalni przedstawiciele Kościołów ewangelickich, prawosławnych i rzymskokatolickiego z państw projektu".

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim, w Polsce obchodzonym 17 stycznia, a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, który przypada 26 stycznia.