Haiti: uwolniono sześć zakonnic porwanych w Port-au-Prince  

Potwierdzenie uwolnienia dotarło do watykańskich mediów od arcybiskupa metropolity stolicy Haiti, Port-au-Prince, Maxa Leroysa Mesidora, który wyraził radość oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie i wsparcie w uwolnienie zakładników: "Dziękujemy Bogu! Dziękujemy za wsparcie".

Podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę, 21 stycznia, papież Franciszek wystosował apel o uwolnienie sześciu zakonnic i zapewnił: "Modlę się o zgodę społeczną w tym kraju i zachęcam wszystkich do położenia kresu przemocy, która powoduje tej umiłowanej ludności wiele cierpienia".

Prośbę papieża wsparł wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Haiti i biskup Anse-à-Veau-Miragoâne Pierre-André Dumas, który przez mikrofony Radia Watykańskiego dał do zrozumienia, że jest gotowy zaoferować siebie jako zakładnika w zamian za uwolnienie zakonnic. "Porwanie kobiet, które poświęcają swoje życie ratowaniu ubogich i młodych, jest gestem, który ujrzy sąd Boży", powiedział hierarcha piętnując porwanie, które dołącza do wielu epizodów przemocy, które ranią oblicze kraju.

Jeszcze wczoraj, 24 stycznia, haitański Kościół katolicki zorganizował modlitwy w intencji sióstr zakonnych i wszystkich porwanych. "Muszą przestać deptać niezbywalną godność dzieci Bożych!" - napisali we wspólnym liście abp Mesidor i o. Morachel Bonhomme, przewodniczący Konferencji Zakonników Haiti. Następnie zaprosili wszystkich haitańskich wiernych do "zorganizowania łańcucha nieustannych modlitw" o uwolnienie ośmiu osób oraz do spędzenia dnia na medytacji i adoracji eucharystycznej.