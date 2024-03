Transmisja debaty "Kapłaństwo, jakiego potrzebujemy"  

Debata rozpoczyna się o 14.00 w Muzeum Mt 5,14 (Warszawa, ul. Hlonda 1 – kopuła Świątyni Opatrzności Bożej).

Gośćmi red. Weroniki Kostrzewy (Radio Plus) są:

Bp Artur Ważny, diecezja tarnowska

Prof. Dominika Żukowska-Gardzińska, Muzeum Mt 5,14

O. Michał Legan, TVP

Ks. Tomasz Trzaska, suicydolog, projekt Życie Warte Jest Rozmowy

Grzegorz Polak, Muzeum Mt 5,14

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny

Debatę rozpocznie Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzuem Mt 5,14

Oglądaj transmisję:

W tym roku obchodzimy 100-lecie święceń kapłańskich ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Czego dzisiaj wymagałby Prymas od księży w Polsce? To pytanie na które potrzebujemy dzisiaj konkretnej odpowiedzi. Stawiamy je sobie, myśląc o Kościele przyszłości w kontekście trudnych, bieżących wydarzeń. Dlatego w przededniu Wielkiego Tygodnia, tydzień przed Wielkim Czwartkiem – wspomnieniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa, proponujemy ogólnopolską, publicystyczno-duszpasterską rozmowę na temat kapłaństwa dzisiaj.

Prymas Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie 3 sierpnia 1924 roku. Lata internowania były dla niego czasem refleksji nad misją i posługą kapłana. To z tego okresu pochodzą „Zapiski więzienne”, w których opisuje, jak przeżywa własne kapłaństwo w osamotnieniu. Drugim ważnym dziełem jest książka „Listy do moich kapłanów”. Jej treść to chyba najpełniejszy obraz modelu sakramentu powołania, którym żył i o który zabiegał. Poczucie odpowiedzialności kapłanów za realizację misji, wysiłek kształtowania doskonałości, postawy ubóstwa, dostrzegania sensu cierpienia, oraz kształtowania postawy ojcostwa i czujności pasterskiej to tylko niektóre z ważnych dla niego aspektów.