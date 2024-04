Czas na Święto Dobrej Książki XXIX Targi Wydawców Katolickich  

Ponad 100 wystawców z całego kraju, kilkadziesiąt godzin wydarzeń towarzyszących, z udziałem najpopularniejszych autorów książek

o tematyce religijnej, w tym licznego grona twórców z zagranicy. Wreszcie, kilkanaście tysięcy książek o tematyce religijnej zebranych i prezentowanych

w jednym miejscu. W tak bogaty sposób zapowiadają się tegoroczne, XXIX Targi Wydawców Katolickich w Warszawie. Najbliższa odsłona tego swoistego Święta Dobrej Książki, a w praktyce największego w kraju wydarzenia dedykowanego książce katolickiej odbędzie się w dniach 11 – 14 kwietnia w 2-gim tygodniu po Świętach Wielkanocnych.

W tym roku również, tak jak od blisko dekady, ta inicjatywa organizowana przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, a współorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum odbędzie się w Arkadach Kubickiego, niezwykłego miejsca od wielu lat przyjaznego dla wszystkich zaangażowanych czytelników i miłośników książek religijnych. – Dla wielu z nich książka pełni rolę wiernego towarzysza codziennych zmagań duchowych i intelektualnych. Pomaga poznawać współczesny świat, rozwijać osobiste doświadczenia religijne i umacniać wiarę. Od blisko 30 lat nasze Targi służą wielu ludziom za swoisty drogowskaz uczciwego postępowania, w oparciu o tradycję chrześcijańskiej Europy – przekonuje ks. Roman Szpakowski SDB, prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Wśród targowych wydarzeń szczególną rolę mają szansę odgrywać te związane z obchodzonym obecnie Rokiem Rodziny Ulmów oraz Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego i niezłomnego biskupa okresu komunizmu, a także w Rokiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, w 40. rocznicę jego porwania i męczeńskiej śmierci.

W każdym kolejnym roku targi żyją swoją dynamiką. Podobnie rzecz ma się w przypadku towarzyszącej im od ponad ćwierć wieku Nagrodzie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz środowiska wydawców publikacji o tematyce religijnej w tym roku zmniejszono liczbę konkursowych kategorii – z 19 do 11. To świadoma próba nadążenia za zmianami trendów na rynku publikacji wydawniczych, a dla Kapituły Nagrody FENIKS 2024 prawdziwe wyzwanie intelektualne i organizacyjne. W efekcie, wydane w 2023 roku i zgłoszone do konkursu publikacje rywalizują w następujących kategoriach: „nauki kościelne, „duchowość / świadectwo”, „historia”, „literacka”, „publicystyka / eseistyka religijna”, „książka dla dzieci i młodzieży”, „seria wydawnicza (dzieła zebrane)”, „tłumacz”, „edytorstwo – album”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska – klasyczna / współczesna”.

Wyniki poznamy podczas uroczystości otwarcia XXIX Targów Wydawców Katolickich w Warszawie, która odbędzie się 11 kwietnia o godz. 12 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum. Natomiast wręczenie Nagród i Wyróżnień, a także Nagrody Głównej raz Feniksów Specjalnych nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia 2024 r. o godz. 19.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie przy ul. Długiej 13/15.

W programie towarzyszącym nie zabraknie także bogatej oferty filmów dokumentalnych o tematyce religijnej i historycznej, które co roku w sali kinowej Zamku Królewskiego gromadzą tłumy zainteresowanych.

Każdy kolejny dzień przynosi nowe informacje dotyczące Targów, ich programu towarzyszącego i oferty dla odbiorców spragnionych nowych czytelniczych emocji i spotkań z książką katolicką. Wszystkie będziemy stopniowo prezentować na stronie internetowej Swk.pl oraz naszych profilach w mediach społecznościowych.