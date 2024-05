Papież do artystów: sztuka uczy nas patrzeć z miłością  

Papież spotkał się z artystami w kaplicy na terenie więzienia, gdzie mieści się watykański pawilon w ramach wystawy Biennale. Nawiązując do tytułu wydarzenia: „Obcokrajowcy są wszędzie”, proponował, by odczytać go jako: „bracia są wszędzie”. „Proszę was wyobraźcie sobie miasta, które jeszcze nie istnieją na mapie: miasta, gdzie żaden człowiek nie będzie uważany za obcego” – wzywał twórców Franciszek.