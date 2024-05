Oskarżenia wysuwane wobec arcybiskupa Quebecu, kardynała Géralda C. Lacroix okazały się bezpodstawne – wynika z komunikatu opublikowanego dzisiaj przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Wynika to z wniosków ze wstępnego dochodzenia kanonicznego w sprawie anonimowego oskarżenia przeciwko arcybiskupowi Québecu.

W watykańskim komunikacie przypomniano, że 8 lutego 2024 r. Ojciec Święty powierzył emerytowanemu sędziemu Sądu Najwyższego prowincji Québec, André Denisowi, misję wyjaśnienia zarzutu postawionego w kontekście pozwu zbiorowego wniesionego przeciwko archidiecezji Québec. Sprawozdanie ze wstępnego dochodzenia kanonicznego przeprowadzonego przez sędziego zostało zakończone 6 maja 2024 r. i przekazane w następnych dniach Ojcu Świętemu.

W świetle faktów zbadanych przez sędziego, raport nie pozwala na stwierdzenie jakiegokolwiek działania jako wykroczenia lub nadużycia ze strony kardynała Géralda C. Lacroix. W związku z tym nie przewiduje się bardziej dogłębnej procedury kanonicznej.

Ojciec Święty upoważnił sędziego André Denisa do wydania oświadczenia podsumowującego elementy jego dochodzenia, a także upoważnił go do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania w tej sprawie.

"Ojciec Święty składa głębokie podziękowania sędziemu André Denisowi za wypełnienie w wyznaczonym terminie powierzonego mu mandatu, który wykonał bezstronnie w kontekście pozwu zbiorowego wniesionego przeciwko Archidiecezji Quebecu" – czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.