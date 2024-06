Komisja Duszpasterstwa KEP wydała Stanowisko w kontekście planowanych zmian ustawodawczych dotyczących handlu w niedzielę i święta. „Ufając, że wespół ze wspólnotą wierzących obywateli naszego kraju, opowiadamy się za zachowaniem aktualnej ustawy o handlu w niedzielę z 2018 roku. Podkreślamy, że nie oznacza ona całkowitego zakazu handlu w te dni i nie powoduje braku dostępu do produktów pierwszej potrzeby” – podaje Stanowisko.

„Wyrażamy przekonanie, że pozostawienie aktualnych regulacji leży w interesie wszystkich obywateli i znajduje uzasadnienie na poziomie prawnym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, religijnym, rodzinnym i obywatelskim” – napisali członkowie Komisji.

Podkreślili, że utrzymanie aktualnego porządku prawnego dotyczącego handlu w niedzielę będzie „wyrazem szacunku Rządzących dla praw człowieka, w tym prawa każdego obywatela do odpoczynku i organizowania go wedle własnych potrzeb, indywidualnie czy w gronie rodziny i przyjaciół”. „Za takim rozwiązaniem przemawia zarazem powinność troski o duchowe dobro człowieka, o jego prawo do realizacji potrzeb religijnych i duchowych, w wolności i odpowiednim do tego czasie” – akcentuje Stanowisko.

Biskupi przyznali w Stanowisku, że „decyzja o niedzielach handlowych oznaczałaby obciążenie przymusem niekoniecznej pracy w niedziele i święta znaczącej grupy Polaków”. Dodali, że zmiany dotychczasowego stanu prawnego dotknęłyby zwłaszcza rodziny, a w szczególności kobiety i dzieci, których rodzice będą musieli w niedzielę pracować.

Członkowie Komisji podkreślili, że dla katolików niedziela ma charakter religijny i duchowy. „Jest czasem przeznaczanym dla Boga i najbliższych, w rodzinach – czasem, który dorośli przeznaczają dla swoich dzieci, osób starszych, potrzebujących wsparcia i obecności, wreszcie okazją do świętowania różnych okoliczności, dzielenia się doświadczeniem wiary, do odpoczynku, regeneracji sił” – napisali. „W tym kontekście przywołujemy prawa katolików do nieskrępowanego praktykowania wiary” – dodali.

Na kolejnej stronie publikujemy pełny tekst Stanowiska.