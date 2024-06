Spotkanie grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata odbywa się w Apulii we Włoszech.

Franciszek przypomniał, iż sztuczna inteligencja ma bardzo szerokie zastosowanie, a można oczekiwać, iż będzie w jeszcze większym stopniu wpływać na nasze życie. Oferuje ona fascynujące możliwości, ale z drugiej wiążą się z nią poważne zagrożenia, zwłaszcza dlatego, że może ona dokonywać samodzielnych wyborów algorytmicznych. W tym kontekście papież wskazał na konieczność kontroli człowieka nad procesem wyborów sztucznej inteligencji.

Szczególny niepokój Ojca Świętego budzi rozwój i wykorzystanie tzw. „śmiercionośnej broni automatycznej”. „Żadna maszyna nie powinna nigdy decydować, czy odebrać życie istocie ludzkiej” – stwierdził Franciszek.

Papież przypomniał jak działa mechanizm sztucznej inteligencji i przestrzegł przed zapominaniem, iż nie jest to istota ludzka. Jednocześnie wskazał na zagrożenia tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, która nie wypracowuje jednak nowych koncepcji ani analiz, powielając jedynie to, co już istnieje i nadając tym treściom atrakcyjną formę. „A im częściej znajduje powtarzające się pojęcie lub hipotezę, tym bardziej uważa je za uzasadnione i ważne” – podkreślił Ojciec Święty, i dodał, że często nie sprawdza się, czy zawierają one błędy lub z góry przyjęte koncepcje. „W ten sposób nie tylko pojawia się ryzyko legitymizacji fałszywych wiadomości (fake news) i wzmocnienia przewagi jakiejś dominującej kultury, ale także podważa to w istocie proces edukacyjny. Edukacja, która powinna zapewnić uczniom możliwość autentycznej refleksji, może zostać sprowadzona do powtarzania pojęć, które będą coraz częściej oceniane jako niebudzące zastrzeżeń, jedynie z powodu ich ciągłego powtarzania” – przestrzegł Franciszek.

Papież wskazał, iż programy sztucznej inteligencji muszą być inspirowane etycznie i zachęcił do określenia wspólnych zasad etycznych, za pomocą których można rozwiązać wszelkie dylematy lub konflikty życia. Zwrócił uwagę na zagrożenia „paradygmatu technokratycznego” i zaapelował o „zdrową politykę”, która otwarłaby nowe drogi „dla różnych możliwości, które nie oznaczają powstrzymywania kreatywności człowieka i jego marzeń o postępie, a raczej ukierunkowują tę energię w nowy sposób. Tak jest właśnie w przypadku sztucznej inteligencji. Obowiązkiem każdego jest jej dobre wykorzystanie, a do obowiązków polityki należy stworzenie warunków, w których takie dobre wykorzystanie będzie możliwe i owocne” – stwierdził Ojciec Święty, kończąc swe przemówienie.

W ramach otwartej sesji szczytu G7 doszło do spotkania Ojca Świętego z prezydentem Ukrainy. Było to trzecie spotkanie Franciszka z Wołodymyrem Zełenskim, którego papież wcześniej przyjął w Watykanie 8 lutego 2020 r. i 13 maja 2023 r.

W swoim wpisie na komunikatorze X prezydent Ukrainy napisał: "Spotkałem się z papieżem Franciszkiem i podziękowałem Jego Świątobliwości za modlitwy o pokój na Ukrainie, duchową bliskość z naszym narodem i pomoc humanitarną dla Ukraińców. Poinformowałem Papieża o konsekwencjach rosyjskiej agresji, terroru powietrznego i trudnej sytuacji energetycznej. Omówiliśmy Formułę Pokoju, rolę Stolicy Apostolskiej w ustanowieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz oczekiwania wobec Globalnego Szczytu Pokoju. Podziękowałem Stolicy Apostolskiej za udział w Szczycie i podkreśliłem jej wysiłki mające na celu przybliżenie pokoju, w szczególności powrót ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję" – czytamy we wpisie Wołodymyra Zełenskiego.

Szwajcarskie władze podały, że dziewięćdziesiąt państw i organizacji zarejestrowało się dotychczas do udziału zaplanowanym w dniach 15-16 czerwca Szczycie Pokoju w Szwajcarii, w kurorcie Bürgenstock. Ma on utorować drogę do pokoju w Ukrainie, ale jego tematem ma być szersza architektura bezpieczeństwa na świecie.

– Rosja nie została zaproszona na szczyt, ale (szwajcarski) rząd poinformował w oświadczeniu, że spotkanie będzie miało na celu „wspólne określenie mapy drogowej”, w jaki sposób zaangażować zarówno ją, jak i Ukrainę w przyszły proces pokojowy – przekazała agencja Reutera.