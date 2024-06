Papież do Polaków: niech ks. Rapacz uczy nas wierności Bogu  

Oto słowa Ojca Świętego:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziękując Panu Bogu za nowego błogosławionego, którym jest męczennik komunizmu, ks. Michał Rapacz, módlmy się, by jego świadectwo stało się znakiem pocieszenia od Boga, w tych czasach naznaczonych wojnami. Niech jego przykład uczy nas wierności Bogu, odpowiadania dobrem na zło, angażowania się w budowanie świata opartego na braterstwie i pokoju. Błogosławiony ks. Michale, oręduj za Polską i za pokojem na świecie!

Papieską katechezę streściła po polsku red. Beata Zajączkowska z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

W katechezie pragnę przypomnieć, że Kościół ma symfonię modlitwy, której kompozytorem jest Duch Święty, a jest nią Księga Psalmów. Do przyjęcia psalmów najbardziej zachęca nas fakt, że były one modlitwą Jezusa, Maryi, Apostołów i pokoleń, które nas poprzedziły. Kiedy je recytujemy, Bóg słyszy je w tej wielkiej „orkiestracji”, jaką jest świętych obcowanie. Nie możemy jednak żyć jedynie dziedzictwem przeszłości: musimy uczynić psalmy naszą modlitwą. Sami poniekąd musimy stać się ich „autorami”. Psalmy są modlitwą „na każdą porę roku”: nie ma stanu duszy ani potrzeby, która nie znalazłaby w nich najlepszych słów, by zamienić je w modlitwę. Psalmy pomagają nam otworzyć się na modlitwę mniej skoncentrowaną na sobie: modlitwę uwielbienia, błogosławieństwa, dziękczynienia. Niech czas przygotowania do Jubileuszu stanie się symfonią modlitwy, w której rozbrzmiewać będą psalmy.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. . metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki; pielgrzymi z parafii pw. św. Anny w Zaklikowie (diec. sandomierska.); z parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie (diec. radomska) a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.