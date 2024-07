– Organizacja, która w swojej nazwie ma „obronę życia”, nie może pozostawać bierna, kiedy minister rządu, więc jeden z najwyższych urzędników państwowych, w sposób otwarty, bezpardonowy, łamie obowiązujące w Polsce prawo – powiedział Bałtroszewicz.

Wyraził przy tym przekonanie, że minister Kotula poniesie jakieś konsekwencje działania niezgodnego z prawem. – Nie może być tak, że urzędnik tak wysokiego szczebla pozostaje bezkarny, tym bardziej, że ponad tydzień temu ustawa depenalizująca pomocnictwo w aborcji została przez polski Sejm odrzucona – dodaje prezes PFROŻ.

Do zawiadomienia, które trafiło do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, załączono wpisy minister Katarzyny Kotuli z serwisu „X” z 11 kwietnia 2024 r. i z 19 lipca 2023 r., w których minister podawała nazwy środków wykorzystywanych do tzw. aborcji farmakologicznej, instruowała też gdzie można je zamówić w Internecie.

– Mamy nadzieję, że tym dosyć stanowczym działaniem – zgłoszeniem do prokuratury, otrzeźwimy nieco panią minister, która powinna przestrzegać Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i zasad prawa oraz doprowadzimy do ucięcia tego typu działań przez polski rząd – zaznacza prezes PFROŻ.

W zawiadomieniu do prokuratury przypomniano, że zgodnie z przepisem art. 152 § 2 k.k. „ten kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Stwierdzono, że warunki dopuszczalności przerywania ciąży określa Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z jej regulacją, przerwania ciąży może dokonać jedynie lekarz tylko wówczas, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, a także wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

„Zatem tylko w wymienionych sytuacjach przerwanie ciąży jest dopuszczalne i taki też charakter - we wskazanych warunkach - ma czynne zaangażowanie osób trzecich w usunięcie ciąży, również poprzez nakłanianie czy pomocnictwo. Wtedy tylko działanie takie jest prawnie obojętne. Podejmowanie takich zachowań w każdej innej sytuacji jest działaniem z naruszeniem przepisów ustawy w rozumieniu art. 152 § 2 k.k.” – napisano w uzasadnieniu.

W dokumencie przywołano też komentarz do tej części Kodeksu karnego (pod redakcją prof. Ryszarda Stefańskiego), według którego przestępstwo z tego artykułu „realizuje się z chwilą podjęcia przez sprawcę działań mających odpowiednio ułatwić przerwanie ciąży lub wytworzyć po stronie kobiety ciężarnej zamiar przerwania ciąży, niezależnie od tego czy kobieta przystąpiła do czynności zmierzających do przerwania ciąży, a nawet bez względu na to, czy powstał po jej stronie taki zamiar”. Zauważono także, że pomoc w postaci udzielonego kontaktu telefonicznego, mieści się w znamionach przypisanego przestępstwa, co orzekł już Sąd Apelacyjny w Katowicach 30 września 2008 r.

Federacja wskazała też, że przedstawione w postach na portalu „X” przez Panią Minister Kotulę informacje mają charakter pomocy istotnej, albowiem dają konkretne wskazówki jakie kroki należy wykonać, by usunąć ciążę (podają miejsce, gdzie można zakupić substancje, podają sposób aplikowania substancji itd.). Ponadto, argumentuje PFROŻ, komentowany post podaje kontakt do osób, które aborcję mogą ułatwić i poinstruować kobietę o sposobach jej przeprowadzenia. Jednocześnie – w szczególności post z 19.07.2023 r. sugeruje adresatowi, że aborcja jest czynnością dostępną i jest „prawo do jej wykonania”.

"Jak wynika z analizy aktualnie obowiązujących przepisów, teza przedstawiona przez Panią Minister stanowi daleko idące uproszczenie, jednakże zapewne jest to zabieg celowy autorki. W ocenie Federacji, publikacja takiej treści postu może także wypełniać znamiona czynu opisanego w art. 152 § 2 k.k.” – napisano w uzasadnieniu do zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie i prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.