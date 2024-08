Rękopisy Adama Mickiewicza w Bibliotece KUL  

To jedyna taka wystawa w Polsce, która obejmuje unikatowe dzieła Adama Mickiewicza. W Bibliotece KUL został zaprezentowany rękopis "Romantyczności" narodowego wieszcza, a także II część "Dziadów" z odręcznymi adnotacjami i poprawkami autora.

Rękopis „Romantyczności” Adama Mickiewicza, uznawanej za manifest romantyzmu w Polsce, oraz II część „Dziadów” z odręcznymi adnotacjami i poprawkami naszego narodowego wieszcza to tylko część unikatowych dokumentów, które od 5 sierpnia można zobaczyć na wystawie „Archiwum Filomatów” w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Jest to jedyna tego typu wystawa w Polsce, obejmująca tak unikatowe dokumenty.

Biblioteka Uniwersytecka KUL jest jedną z niewielu instytucji w Polsce i Litwie, gdzie przechowywane są dokumenty tajnego polskiego stowarzyszenia studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, tj. Towarzystwa Filomatów. Eksponowane zbiory do Lublina zostały „przemycone” w nieoficjalnych transportach w latach 1960–1980. Na wystawie w murach Biblioteki KUL znajduje się 11 utworów i pism, a jednym z najcenniejszych jest oryginał „Romantyczności” Adama Mickiewicza. Prezentowany jest również wiersz „Pierwiosnek”, który otwiera tom „Ballady i romanse”, a także II część „Dziadów” z odręcznymi poprawkami polskiego wieszcza. Poza tym eksponowane są dokumenty Towarzystwa Filomatycznego oraz utwory kolegów poety napisane z okazji jego imienin. Poza autografami Adama Mickiewicza znajdują się więc dokumenty sporządzone przez: Tomasza Zana, Jana Czeczota, Józefa Jeżowskiego, Onufrego Pietraszkiewicza, Aleksandra Chodźkę, Teodora Łozińskiego oraz Joachima Lelewela.

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Artur Podsiadły podczas otwarcia wystawy podkreślił cenność i unikatowość zbiorów Archiwum Filomatów należących do biblioteki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze z 2020 roku zostały one zakwalifikowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, który zawiera materiały o wyjątkowym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Dyrektor dodał, że wystawa tak cennych świadectw epoki romantyzmu może stać się ważnym punktem na mapie turystycznej Lublina.

– Naszą misją jest dzielenie się ze społeczeństwem nie tylko Lublina, ale także turystami tak licznie odwiedzającymi nasze miasto w okresie wakacyjnym, tym, co mamy najcenniejsze w naszych zbiorach, a niewątpliwie wystawa w ramach zbiorów specjalnych Archiwum Filomatów do nich należy – stwierdziła prof. Beata Piskorska, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju.

Kustosz zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej KUL dr Dominik Maiński dodał, że tworząc wystawę, starał się zaprezentować różne kategorie dokumentów związanych z Towarzystwem Filomatów i samym Adamem Mickiewiczem, m.in. sprawozdania ze spotkań filomackich. Jednak najcenniejszy z nich to właśnie „Romantyczność”.

Archiwum Filomatów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL będzie można obejrzeć co najmniej do końca września. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.