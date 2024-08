Niebawem rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej

Kościelne obchody 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. rozpoczną się 13 sierpnia w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej z udziałem , nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antoniego Guido Filipazziego. Centralne uroczystości odbędą się 15 sierpnia r. w Warszawie, Ossowie i Radzyminie.

Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata.

Centralne uroczystości religijne 15 sierpnia odbędą się w Warszawie, Ossowie i Radzyminie. Mszy św. o godz. 10.00 z udziałem władz państwowych, m.in. prezydenta Andrzeja Dudy w stołecznej katedrze polowej Wojska Polskiego będzie przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

Tego dnia uroczystości w Ossowie rozpoczną się o godz. 8.00 modlitwą przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki. Następnie pod pomnikiem kapelana przy Szkole Podstawowej zostaną złożone kwiaty - poinformowała PAP diecezja warszawsko-praska.

Msza św. w Ossowie pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i z udziałem ordynariusza warszawsko-praskiego bpa Romualda Kamińskiego rozpocznie się o godz. 9.30. Po liturgii odbędzie się Apel Poległych, a ok. godz. 12.00 - zgodnie z tradycją - na polach Ossowskich zaplanowana jest rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Po południu uroczystości będą się toczyły na Cmentarzu Żołnierzy Poległych w 1920 r. w Radzyminie. Mszy św. o godz. 17.00 będzie tam przewodniczył bp Jacek Grzybowski.

W rocznicę bohaterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki, 14 sierpnia, obchody rocznicowe zaplanowane są w Ossowie. O godz. 21.00. odbędzie się Apel Poległych przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć kapelana w którym weźmie udział szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

13 sierpnia eucharystii o godz. 18.00 w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku - świątyni będącej wotum za "Cud nad Wisłą" - będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.

17 sierpnia uroczystości rocznicowe odbędą się w Mińsku Mazowieckim. 104 lata temu w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zatrzymał się gen. Józef Haller, aby podziękować Bogu za otrzymane łaski i za zwycięstwo. Uczynił to przed obrazem Matki Bożej Anielskiej, która od tej chwili zaczęła być nazywana Matką Bożą Hallerowską. Obraz ukoronowano w 2000 roku. Po liturgii polowej odbędzie się Apel Poległych oraz złożenie wiązanek kwiatów.

Śmierć ks. Ignacego Skorupki kapelana 236. ochotniczego pułku piechoty (Legii Akademickiej) - złożonego głównie z gimnazjalistów i studentów - pod Ossowem stała się symbolem bohaterstwa i poświęcenia za ojczyznę.

Duchowny pełnił też m.in. funkcje notariusza warszawskiej kurii metropolitalnej oraz kapelana Ogniska Rodziny Maryi na Pradze. Na wiadomość o zagrożeniu Warszawy ze strony bolszewików wstąpił ochotniczo do wojska. Uzyskał poparcie ze strony kard. Aleksandra Kakowskiego i późnym wieczorem 13 sierpnia wyruszył z koszar na front - przez Ząbki i Rembertów przedostał się do Ossowa pod Wołominem. 14 sierpnia, w czasie jednego z kontrataków na pozycje wroga, duchowny włączył się do boju i zginął.

W wyniku Bitwy Warszawskiej 1920 roku straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Straty zadane Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

Autor: Magdalena Gronek